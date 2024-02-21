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Arasındaki nasıl yazılır? Arasındaki mi arasında ki mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
19.02.2024 21:25 | Son Güncelleme:
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Bir sözcüğün aldığı eklerin bitişik olarak mı yoksa ayrı mı yazılacağı açıklanırken ilgili ögelerin görevlerinden söz edilmelidir. Yani -da, -de ve ki gibi hem bağlaç hem de ek olarak kullanılabilen ögelerin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. Bu sayede günlük yaşamda pek çok bağlamda kullanılan arasındaki sözcüğünün nasıl yazıldığı keşfedilebilir. Ayrıca arasındaki kelimesinin aldığı eklerin görevleri açıklandığında bu ifadenin anlamı da daha net bir şekilde öğrenilecektir.

Türkçede sözcüklerin doğru yazılışlarının bitişik mi ayrı mı olması gerektiğinin sorgulanmasına yol açan birden fazla husus vardır. Bunlar arasında bağlaç veya ek olan ögelerin öne çıktığı söylenebilir. Türkçede bağlaçlar ayrı olarak yazılırken ekler özel isim olmayan adlara bitişik şekilde yazılır. Bu da arasındaki doğru yazılışı üzerine açıklama yapılırken söz edilen kelimenin aldığı eklere dikkat çekilmesi gerektiğini gösterir. Böylelikle arasındaki ifadesine eklenen -da ve ki ögelerinin bu kelimeye bitişik olarak mı yoksa ayrı mı yazılması gerektiği kolaylıkla anlaşılabilir.

Arasındaki nasıl yazılır?

Ara sözcüğü Türkçede birden fazla anlamda kullanılır. Bunun yanı sıra ara sözcüğünün isim görevinde kullanıldığı zaman çeşitli ekler aldığı görülebilir. Bu sözcüğe yaygın olarak eklenen son ekler ise bulunma durumunu temsil eden -da ile kelimeyi sıfat yapan ki ekidir. Yani “Arasındaki mi arasında ki mi?” sorusunun doğru yanıtı ele alınırken bu sözcüğün köküne getirilen ekler tüm detaylarıyla irdelenmelidir.

Arasındaki kelimesinin kökü ara sözcüğüdür. Bu sözcük çatlak, mesafe ve iki şeyi birbirinden ayıran uzaklık anlamında kullanılabilir. Bununla beraber iki olayı veya olguyu birbirinden ayıran zaman ile kişilerin ya da toplulukların birbirine karşı olan durumu ve ilgisi anlamında da kullanılan ara sözcüğü bazı bağlamlarda iç kelimesiyle aynı anlamı ifade edebilir.

İncelenen bu sözcüğe eklenen s sesi kaynaştırma ünsüzüdür. Bunun yanı sıra arasındaki kelimesinin bulunma eki olan -da ögesini içerdiği görülür. Yine bu sözcüğün sonuna getirilen ki eki ise isimden sıfat yapan ekler arasında sıralanır. Dolayısıyla arasındaki kelimesinin sonundaki ekler bağlaç görevinde değildir. Bu bilgiler de arasındaki TDK onaylı yazılışının bitişik şekilde olduğunu destekler. Yapılan bu açıklamaları anlaşılır kılan gösterimler ise şu şekilde belirtilebilir:

  • Arasındaki (doğru yazılışı)
  • Arasında ki (yanlış yazılışı)

TDK tarafından onaylanan arasındaki yazımı bitişik mi ayrı mı?

Arasındaki kelimesinin içerdiği son eklerin hangi görevde kullanıldığı merak konusudur. Buna bağlı olarak arasındaki kelimesinin nasıl yazılması gerektiği de sıklıkla sorgulanır. Ancak söz edilen ifadenin bitişik şekilde yani -da ve ki ekleri ile arasında boşluk bırakılmadan yazılması gerektiği bilinir. Bu da arasındaki sözcüğünün doğru yazılışı üzerine yapılan açıklamalardan yola çıkılarak ilgili ifadenin aldığı ekler hakkında yorum yapılmasını mümkün kılar.

Ara kelimesi birden fazla anlamda kullanılabilirken isim türündedir. Bu sözcük isimden sıfat yapan ki ekini aldığında ise sıfat kelimesine dönüşür. Dolayısıyla arasındaki kelimesine getirilen -da eki ile sıfat yapan ki bağlaç değildir. Belirtilen bu bilgiler TDK kapsamındaki açıklamalarla da doğrulanabilir.

Arasındaki kelimesinin doğru yazılışı, anlamı ve türü üzerine ayrıntılı bir inceleme yapılmasını mümkün kılan örnek cümleler ise aşağıdaki gibidir:

  • Kitaplık ile şifonyer arasındaki mesafe bence fazlasıyla göz yorucu olmuş.
  • Söz ettiğimiz iki kişi arasındaki krizin çözülmesi hem iş hayatımız hem de özel yaşantımız bakımından önem arz ediyor.
  • Banka ile postane arasındaki modern kafenin yeni açıldığı ve bir hayli beğenildiği söyleniyor.
  • Ele aldığımız bu yorumlar arasındaki en büyük fark öznellik ile nesnellik ayrımı üzerine!
  • Hayallerinle çabaların arasındaki uçurum o kadar büyük ki bazen büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağını öngörüyorum.
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