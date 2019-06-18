Mynet Trend

İnanılmaz keşif: Köpeklerin yüz kasları evrimleşti, Peki neden?

BBC BBC
18.06.2019 09:11 | Son Güncelleme

Araştırmacılar, köpeklerin özellikle insanlara sevimli gelen üzgün ifadeye bürünmelerini sağlayan göz çevresindeki kaslarının evrim sonucu zaman içerisinde ortaya çıktığını buldu.

İnanılmaz keşif: Köpeklerin yüz kasları evrimleşti, Peki neden?

ABD Bilim Akademisi'nin yayın organı PNAS'ta Pazartesi günü yayımlanan araştırmaya göre, köpeklerin kaşlarını kaldırmalarını sağlayan bu kaslar, köpeklerin ataları olan kurtlarda bulunmuyor.

Amerikalı ve İngiliz bilim insanlarının bulduğu bulgular, köpeklerin yüzlerindeki bu anatomik değişimi insanların yanında yaşayarak binlerce yılda geliştirdiklerini gösteriyor.

Araştırmada, 'yavru köpek bakışlarının', evcil köpeklerin insanlarla bağ kurmasına yardımcı olduğu kaydediliyor.

'İNSANLARDA ARZU UYANDIRIYOR'

Araştırma ekibinde yer alan Portsmouth Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Juliane Kaminski, "Köpekler bu hareketi yaptığında, insanlarda onların istediklerini yapmak için güçlü bir arzu uyandırıyorlar" dedi.

Kaminski, "Kanıtlar, köpeklerin kurtlardan evcilleştirildikten sonra kaşlarını kaldırabilmek için bu kasları geliştirdiklerini gösteriyor" ifadesini kullandı.

Araştırma ekibinde yer alan Duquesne Üniversitesi'nden Profesör Anne Burrows, "Bu gözlerin daha büyük gözükmesini sağlıyor, insanlardan doğan bebeklere benziyor" diyor. "İnsanlarda onların ihtiyaçlarını karşılama isteği uyandırıyor."

Portsmouth Üniversitesi'nden Profesör Bridget Waller ise, bulguların "yüzlerin dikkatimizi çekmede ne kadar önemli olabileceğini ve yüz ifadelerinin sosyal etkileşimde ne kadar etkili olabileceğini gösterdiğini" söylüyor.

Araştırma kapsamında, köpeklerin kadavraları incelendi ve yaklaşık 33 bin yıl önce kurtlardan ayrı bir tür olarak evrimleştikleri için kurtlarınkiyle karşılaştırıldı.

Daha önceki araştırmalar, köpeklerin bu bakışları insanlar ona baktığında yaptıklarını gösteriyordu ki bu da kasıtlı yapılan bir davranış olduğu teorisinin ortaya çıkmasına yol açmıştı.

Araştırma aynı zamanda 2015 yılında Japonya'da yapılan bir araştırmanın devamı niteliğinde. Bu araştırmada, insanlarla köpekleri arasındaki bakışmaların 'sevgi hormonu' olarak bilinen oksitosini artırdığı, bunun da kadınlar ve bebekleri arasındaki etkiye benzer olduğu bulunmuştu.

PARTNERBu paylaşımlar olay oldu! Vartolu'nun eşinden seksi pozlarBu paylaşımlar olay oldu! Vartolu'nun eşinden seksi pozlar
Uçağın zorlu inişi kameradaUçağın zorlu inişi kamerada
Bu görüntü Trabzon'dan! Göle dönen piste böyle indi!Bu görüntü Trabzon'dan! Göle dönen piste böyle indi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek YÜZ KASI evrim

En Çok Okunan Trend Haberler

Ameliyata böyle girmişti! Doktordan ilk açıklama geldi

Ameliyata böyle girmişti! Doktordan ilk açıklama geldi

Türkiye geneli için son dakika hava durumu uyarısı

Türkiye geneli için son dakika hava durumu uyarısı

İsmail Küçükkaya'dan ortak yayınla ilgili iddialara yanıt

İsmail Küçükkaya'dan ortak yayınla ilgili iddialara yanıt

Çukur'dan sonra sürpriz proje! Yeni imajıyla şaşırttı

Çukur'dan sonra sürpriz proje! Yeni imajıyla şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye Dışişleri Bakanı: Suriye ve Türkiye arasında çatışma istemiyoruz

Suriye Dışişleri Bakanı: Suriye ve Türkiye arasında çatışma istemiyoruz

Asker uğurlama konvoyunda yolu kapatıp drift yapan magandalar kamerada

Asker eğlencesinde drift yaptılar

'Boşanma çocukların kilo almasına neden oluyor'

'Boşanma çocukların kilo almasına neden oluyor'

Trabzon’da bir uçak göle dönen piste böyle indi

Uçağın zorlu inişi kamerada

Trabzon'da şiddetli yağış sonrası göle dönen piste uçak böyle indi

Bu görüntü Trabzon'dan! Göle dönen piste böyle indi!

Uçak türbülansa girdi, hostes uçağın tavanına çarptı

Hostes neye uğradığını şaşırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.