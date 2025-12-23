O ülke artık vizesiz! Türk vatandaşları sadece pasaportla gidebilecek

Türkiye ile Umman arasında karşılıklı vize uygulaması kaldırıldı. İki ülke vatandaşları artık turistik seyahatlerinde vize almak zorunda olmayacak.

VATANDAŞLAR HER GİRİŞTE 30 GÜN KALABİLECEK

Umman vatandaşları turistik seyahatlerde önceden vize almadan, 180 gün içinde 90 güne kadar Türkiye'de kalabilecek. Türk vatandaşları ise Umman’a her girişte 30 gün kalabilecek ancak 180 günlük süre içinde toplam kalış süresi 90 günü geçemeyecek.

Türkiye’ye seyahat edecek Umman vatandaşlarının pasaportlarının giriş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli olması gerekiyor.