Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Hırvatistan 32, Romanya’da 44 yıl aradan sonra ilk kez o hastalık görüldü

Hırvatistan’da 32, Romanya’da ise 44 yıl aradan sonra ilk defa cüzzam hastalığı tespit edildi.

Hırvatistan 32, Romanya’da 44 yıl aradan sonra ilk kez o hastalık görüldü

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler Hırvatistan ve Romanya’da Asya ülkelerinden gelen yabancı işçilerde cüzzam hastalığına rastlandı. Romanya’nın batısındaki Cluj kentindeki bir spa merkezinde 2 cüzzam vakası tespit edildi. 12 Aralık'ta spa merkezi çalışanı 21 ve 25 yaşlarındaki Endonezya uyruklu kadında tespit edilen vaka, AB üyesi ülkede 40 yılı aşkın süredir tespit edilen ilk cüzzam vakaları oldu. Romanya Sağlık Bakanlığı, Endonezyalı çalışanların tedavi altına alındığını duyururken, lepra veya Hansen hastalığı olarak da bilinen cüzzamın ülkede en son 44 yıl önce görüldüğünü belirtti.

Hırvatistan 32, Romanya’da 44 yıl aradan sonra ilk kez o hastalık görüldü 1

Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, spa merkezinin kullanıcıları arasında endişeye gerek olmadığını ve hastalığın bulaşması için uzun süreli ve yakın temas gerekli olduğunu ifade etti. Romanya medyası ise hastalardan birinin kısa süre önce Asya’ya giderek 1 ay annesiyle kaldığını ve annesinin de aynı hastalık nedeniyle hastanede yattığı detaylarını paylaştı. Sağlık yetkilileri, ilgili spa merkezinin incelemeler tamamlanana kadar geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Hırvatistan 32, Romanya’da 44 yıl aradan sonra ilk kez o hastalık görüldü 2

14 ARALIK'TA TEŞHİS KONULDU

Hırvatistan’da ise sahil kenti Split’te ailesiyle birlikte yaşayan Nepalli bir işçide cüzzam hastalığı tespit edildi. Bu vaka da hastalığın en son 1993’te görüldüğü ülkede, 32 yılın ardından görülen ilk cüzzam hastalığı vakası olarak kayıtlara geçti. Hırvatistan Halk Sağlığı Enstitüsü, ailesiyle birlikte 2 yıldır Hırvatistan’da yaşayan Nepalli erkek işçiye 14 Aralık’ta tanı konulduğunu ve vakanın doğrulanmasının ardından şahsın derhal antibiyotik tedavisine alındığını açıkladı. Enstitüsü, ayrıca hastayla yakın temasta bulunanların da tespit edildiğini, hastanın antibiyotik tedavisine başladıktan sonra cüzzam hastalığını bulaştırma riskinin ortadan kalktığını ve hastalığın yayılma riski bulunmadığını vurguladı.
Cüzzam, günümüzde ölümcül bir hastalık olmasa da tedavi edilmediğinde duyu kaybı, kas dokusu kaybı, cilt hasarı ve kalıcı sakatlık gibi ciddi sonuçlara neden olabiliyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O ülke artık vizesiz! Türk vatandaşları sadece pasaportla gidebilecekO ülke artık vizesiz! Türk vatandaşları sadece pasaportla gidebilecek
60 yılı 5 isimle geçti! Kendini bulmak için dava açtı60 yılı 5 isimle geçti! Kendini bulmak için dava açtı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hastalık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.