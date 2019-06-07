Araştırmacılar 2050 yılında insanlığın yok olacağını söylüyor!

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda, daha çok Dünyanın iklim değişikliği ile yok olma senaryosu üzerinde duruluyor. Dünyanın birçok merkezinde bulunduğu gibi Avustralya’da da Ulusal İklim Değişikliği ve İklim Yenileme Merkezi yer alıyor Bu merkez tarafından yapılan açıklamalara göre, yaklaşık olarak 30 yıl içerisinde iklim değişikliği Dünyanın 3 derece sıcaklık artışına neden olacak.

YAKIN ZAMANDA İNSANLIĞIN YOK OLACAĞINI TAHMİN ETMEK ZOR DEĞİL

Dünya genelindeki 1 derecelik artış bile, çok büyük sorunlara neden olabiliyor. Örneğin yalnızca 0.5 derece artan sıcaklıklar, buzulların ciddi bir kısmını eritti bile. Bu gidişle tüm kutup bölgelerinde, tek bir tane bile buzul kalmama ihtimali bulunuyor.

Kutupların hızlı bir şekilde erimesiyle birlikte, aynı zamanda Ekvator bölgesinde de çok büyük kulaklık ve yangınlar ortaya çıkabiliyor. Ayrıca Dünya genelinde bazı büyük göllerin de kuraklıkla karşı karşıya kalması mevcut ihtimaller dahilinde. Örneğin, Türkiye’de bulunan Van Gölü, bu araştırmacılara göre 30 yıl içerisinde tamamen kuruyabilir.