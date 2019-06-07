Araştırmacılar 2050 yılında insanlığın yok olacağını söylüyor!

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda, daha çok Dünyanın iklim değişikliği ile yok olma senaryosu üzerinde duruluyor. Dünyanın birçok merkezinde bulunduğu gibi Avustralya’da da Ulusal İklim Değişikliği ve İklim Yenileme Merkezi yer alıyor Bu merkez tarafından yapılan açıklamalara göre, yaklaşık olarak 30 yıl içerisinde iklim değişikliği Dünyanın 3 derece sıcaklık artışına neden olacak.
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Dünya genelindeki 1 derecelik artış bile, çok büyük sorunlara neden olabiliyor. Örneğin yalnızca 0.5 derece artan sıcaklıklar, buzulların ciddi bir kısmını eritti bile. Bu gidişle tüm kutup bölgelerinde, tek bir tane bile buzul kalmama ihtimali bulunuyor.
Kutupların hızlı bir şekilde erimesiyle birlikte, aynı zamanda Ekvator bölgesinde de çok büyük kulaklık ve yangınlar ortaya çıkabiliyor. Ayrıca Dünya genelinde bazı büyük göllerin de kuraklıkla karşı karşıya kalması mevcut ihtimaller dahilinde. Örneğin, Türkiye’de bulunan Van Gölü, bu araştırmacılara göre 30 yıl içerisinde tamamen kuruyabilir.
Kuruyan göller ile ilgili tek haber, yalnızca Türkiye ve çevre ülkelerden değil. Asya bölgesindeki bazı büyük göllerin de, yavaş yavaş kurumaya başladığı ifade ediliyor. Amerika ve Çin gibi ülkelerin yaydığı aşırı karbondioksit miktarı, ozon tabakasının hızlıca delinmesine ve güneş ışınlarının Dünya’ya daha sert ulaşmasına neden oluyor. Dünya genelindeki iklim araştırmaları merkezleri, iklim değişikliklerini düzenli olarak kontrol ediyor. Peki sizce de, küresel ısınma için artık yolun sonuna geliyor muyuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.
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