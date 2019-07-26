Araştırmalar kanıtladı! Sakallarınız tuvalet kadar pis olabilir

Son yıllarda toplumun hemen her kesiminden erkek, bu haberin yazarı ben de dahil olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı sakallarını uzatıyor. Artık sakal daha havalı olarak görülüyor. Bununla birlikte bir mikrobiyolog, sakalını kesmeyecek olanların suya sabuna dokunması gerektiğini delilleriyle ortaya koyuyor.

ARAŞTIRMADA SAKALLARIN BÜYÜK KISMINDA BAKTERİLER BULUNDU

ABD’de Albuquerque eyaletinde bulunan KOAT adlı TV kanalı, gönüllülerin sakallarından toplanan örnekleri incelemesi için bir mikrobiyologa verdi. Araştırma sonucunda, sakalların büyük kısmında normal bakteriler bulundu. Bu bakteriler, sonuçta yüzümüzü bir ağ gibi saran sakallara takılan yapılarla beraber geliyor.

'BU DERECE KİRLİLİK RAHATSIZ EDİCİ'

Öte yandan bazı kişilerin sakallarında bulunan bakteriler çok daha zararlı ve tehlikeli türlere ait çıktı. Bu bakterilerin genelde dışkıların etrafında bulunan bakteriler olmaları dikkat çekti. İncelemeyi yapan mikrobiyolog John Golobic, “Öyle kolay kolay şaşırmam ama bu beni bile şaşırttı. Bu bakteriler illa tehlikeli olacak diye bir şey yok ama bu kişilerin sağlığı konusunda ciddi endişelerin ortaya çıkmasına sebep oluyorlar. Bu derece bir kirlilik rahatsız edici.” diye konuştu.