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Archer T2U Plus : Güçlü antenli WiFi USB adaptör

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TEKNOLOJİ  | 22.05.2019 10:23 | Son Güncelleme

TP-Link, güçlü antene sahip, yüksek WiFi hızı sunan yeni USB adaptörünü satışa sundu. Archer T2U Plus model WiFi USB adaptör, AC destekli ve çift bantlı bir ürün.

Archer T2U Plus : Güçlü antenli WiFi USB adaptör

Yeni nesil WiFi standardı olan 802.11ac desteğine sahip Archer T2U Plus, kablosuz bağlantıda yüksek hızlar sunuyor. Bilgisayarlarında yeni nesil WiFi bağlantı desteği olmayanlar için bilgisayarı değiştirmeden yüksek WiFi hızlarına ulaşmayı sağlayan ürün, çift bant desteğine sahip. 256QAM desteği sayesinde 2.4GHz bandında veri hızını 150 Mb/sn’den 200 Mb/sn’ye yükselten Archer T2U Plus, böylece hızı yüzde 33 artırmış oluyor. 5 GHz bandında ise 433 Mb/sn hıza sahip olan ürün toplamda 600 Mb/sn kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Çift bant desteği sayesinde HD video ve online oyunlarda kesintisiz ve güçlü bir WiFi bağlantısı sağlıyor.

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Güçlü Anten, Artan WiFi Menzili…

Archer T2U Plus WiFi USB adaptör, 5dBi yüksek kazançlı harici antene sahip. Bu sayede daha güçlü sinyal alıp iletebilen ürün ile daha geniş alanda WiFi keyfi yaşamak mümkün oluyor. Ürün üzerindeki anten yatay ve dikey olarak ayarlanabiliyor. Yatayda 180 derece, dikeyde 90 derece açıda döndürülebilen bu çok yönlü anten sayesinde farklı ortamlarda WiFi performansını en yüksek seviyede tutmak mümkün oluyor.

Tak&Çalıştır özellikli Archer T2U Plus, WPA / WPA2 şifreleme standartları ile WiFi ağını davetsiz misafirlere karşı güvende tutuyor.

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Archer T2U Plus WiFi USB adaptör

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