Arctic Monkeys konseri bilet fiyatları! Arctic Monkeys konseri nerede ve ne zaman yapılacak?

2019 yılından sonra çıkacakları ilk canlı konser turne tarihini duyuran Arctic Monkeys, ağustos ayında Hırvatistan, Türkiye, Çekya ve Türkiye’de sahne alacak. Peki Arctic Monkeys konseri ne zaman ve nerede yapılacak? İşte bilet fiyatları…
Arctic Monkeys, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) 9-10 Ağustos 2022’de yapılacak.
Arctic Monkey bilet fiyatları şöyle;
Ön Satış 2. Dönem - Ayakta / Early Bird 2 - Standing Price: 616,00 Türk lirası
Ön Satış 1. Dönem - Ayakta / Early Bird 1 - Standing Price: 418,00 Türk lirası
Uzak Görüş - Oturmalı / Long Distance - Seated Price: 363,00 Türk lirası
Kısıtlı Görüş - Oturmalı / Limited View - Seated Price: 275,00 Türk lirası
Genel Satış - Ayakta / General Admission - Standing Price: 748,00 Türk lirası
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