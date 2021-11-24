Arctic Monkeys konseri bilet fiyatları! Arctic Monkeys konseri nerede ve ne zaman yapılacak?

2019 yılından sonra çıkacakları ilk canlı konser turne tarihini duyuran Arctic Monkeys, ağustos ayında Hırvatistan, Türkiye, Çekya ve Türkiye’de sahne alacak. Peki Arctic Monkeys konseri ne zaman ve nerede yapılacak? İşte bilet fiyatları…

ARCTİC MONKEYS KONSERİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Arctic Monkeys, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) 9-10 Ağustos 2022’de yapılacak.

ARCTİC MONKEYS BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Arctic Monkey bilet fiyatları şöyle;

Ön Satış 2. Dönem - Ayakta / Early Bird 2 - Standing Price: 616,00 Türk lirası

Ön Satış 1. Dönem - Ayakta / Early Bird 1 - Standing Price: 418,00 Türk lirası

Uzak Görüş - Oturmalı / Long Distance - Seated Price: 363,00 Türk lirası

Kısıtlı Görüş - Oturmalı / Limited View - Seated Price: 275,00 Türk lirası

Genel Satış - Ayakta / General Admission - Standing Price: 748,00 Türk lirası



