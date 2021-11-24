Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Arctic Monkeys konseri bilet fiyatları! Arctic Monkeys konseri nerede ve ne zaman yapılacak?

Arctic Monkeys konseri bilet fiyatları! Arctic Monkeys konseri nerede ve ne zaman yapılacak?

24.11.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arctic Monkeys Türkiye konseri bilet fiyatları açıklandı. Türkiye ve dünyada geniş hayran kitlesine sahip olan Arctic Monkeys, Hırvatistan, Bulgaristan ve Çekya ile beraber Türkiye'de de konser verecek.

Arctic Monkeys konseri bilet fiyatları! Arctic Monkeys konseri nerede ve ne zaman yapılacak?

2019 yılından sonra çıkacakları ilk canlı konser turne tarihini duyuran Arctic Monkeys, ağustos ayında Hırvatistan, Türkiye, Çekya ve Türkiye’de sahne alacak. Peki Arctic Monkeys konseri ne zaman ve nerede yapılacak? İşte bilet fiyatları…

ARCTİC MONKEYS KONSERİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Arctic Monkeys, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) 9-10 Ağustos 2022’de yapılacak.

ARCTİC MONKEYS BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Arctic Monkey bilet fiyatları şöyle;

Ön Satış 2. Dönem - Ayakta / Early Bird 2 - Standing Price: 616,00 Türk lirası
Ön Satış 1. Dönem - Ayakta / Early Bird 1 - Standing Price: 418,00 Türk lirası
Uzak Görüş - Oturmalı / Long Distance - Seated Price: 363,00 Türk lirası
Kısıtlı Görüş - Oturmalı / Limited View - Seated Price: 275,00 Türk lirası
Genel Satış - Ayakta / General Admission - Standing Price: 748,00 Türk lirası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için... Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Acıdan bayılmıştı! Şimdi binlerce dolar kazanıyorAcıdan bayılmıştı! Şimdi binlerce dolar kazanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Açık ilişki istemişti! Sürpriz yapınca gerçeği öğrendi

Açık ilişki istemişti! Sürpriz yapınca gerçeği öğrendi

Kurbanlarını öldürdükten sonra kıyma yaptı! Köylülere dağıttı

Kurbanlarını öldürdükten sonra kıyma yaptı! Köylülere dağıttı

Damat düğüne gelemeyince bakın ne yaptı

Damat düğüne gelemeyince bakın ne yaptı

Modelin pozu için soyundu! Ünlü isimlerden övgü yağdı

Modelin pozu için soyundu! Ünlü isimlerden övgü yağdı

İlginizi Çekebilir

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Meğer dünyanın en büyük penisine sahipmiş! “Hayatımı etkiledi”

Meğer dünyanın en büyük penisine sahipmiş! “Hayatımı etkiledi”

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Hayvanları canlı canlı yiyor! Sosyal medyada olay yarattı

Hayvanları canlı canlı yiyor! Sosyal medyada olay yarattı

Bizans’ın Hürrem Sultanı! Seks işçiliğinde imparatoriçeliğe...

Bizans’ın Hürrem Sultanı! Seks işçiliğinde imparatoriçeliğe...

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Seksi pozlarıyla olay yaratıyor

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Seksi pozlarıyla olay yaratıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.