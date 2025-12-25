Mynet Trend

Arda Güler benzerliği sosyal medyayı salladı! “İkiz gibi” dedirten benzerlik

Arda Güler’e olan şaşırtıcı benzerliğiyle dikkat çeken genç kadının sosyal medya paylaşımı kısa sürede gündem oldu. “AI değilim” notuyla esprili göndermeler yapan genç kadın, binlerce beğeni alırken yorum yağmuruna tutuldu.

Çiğdem Sevinç

Sosyal medyada paylaşım yapmasının ardından genç bir kadının Arda Güler'le olan benzerliği kısa sürede gündem oldu. Ünlü futbolcuya olan şaşırtıcı benzerliği ile dikkat çeken genç kadın, Instagram’da yaptığı paylaşımda “AI değilim” diyerek yapılan esprileri tiye aldı.

YORUM YAĞDI

Paylaşımında “Fenerbahçe’ye geri dönmeyeceğim” ve “Real Madrid’te her şey yolunda” gibi ifadeler kullanan genç kadın, Mbappé ile ilgili yaptığı şakayla da etkileşim topladı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, futbolseverler arasında hızla yayıldı.

Fotoğraf, “ikiz gibi”, “gerçekten ayırt etmek zor” yorumlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

