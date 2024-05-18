SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Arda Güler bu sefer de özel hayatıyla gündemde! Evlilik sorusuna yanıt geldi

Arda Güler bu sefer de özel hayatıyla gündemde! Evlilik sorusuna yanıt geldi

18.05.2024 11:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'in yıldızı milli futbolcu Arda Güler, İspanya'da gündemden düşmüyor. Bu sefer de özel hayatıyla gündeme gelen genç yeteneğin kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Evliliğe dair açıklama geldi!

Arda Güler bu sefer de özel hayatıyla gündemde! Evlilik sorusuna yanıt geldi

Ligin son haftalarında Real Madrid'in teknik patronu Carlo Ancelotti'nin gözüne girmeyi başaran milli yıldız Arda Güler bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi.

Screenshot_12

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Arda Güler'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı son fotoğraflar, taraftarların ve futbolseverlerin ilgi odağı oldu. Özellikle sevgilisi Duru Nayman ile birlikte verdikleri pozlar, genç çiftin samimiyeti ve mutluluğuyla dikkat çekti.

Screenshot_13

"HENÜZ ERKEN AMA..."

Arda ve sevgilisinin paylaştığı fotoğraflar, birçok kişi tarafından beğeni ve olumlu yorumlarla karşılandı. 'Duru ve Arda ne zaman evlenecekler?' sorusunu yanıtlayan Duru Nayman, "Henüz erken böyle konular bence, ama bilmiyorum" yorumunu yaptı.

DURU NAYMAN KİMDİR?

2005 doğumlu olan Duru Nayman, Galatasaray Kadın Basketbol takımında 23 numaralı forma ile Guard pozisyonunda oynuyor. Nayman, eskiden Fenerbahçe'de de forma giymişti.

Geçtiğimiz günlerde Madrid'e seyahat eden ünlü futbolcu Arda Güler'in yanında 18 yaşındaki Galatasaraylı oyuncu Duru Nayman'ın olduğu görüldü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sergen Yalçın'dan veda açıklaması!Sergen Yalçın'dan veda açıklaması!
Wanda Nara'dan yürek hoplatan paylaşım...Wanda Nara'dan yürek hoplatan paylaşım...
UEFA'dan Galatasaray'a şok ceza!UEFA'dan Galatasaray'a şok ceza!
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
En Çok Okunan Haberler
Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL'yi buluyor! Kaldıkları hotel gündem oldu

Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL'yi buluyor! Kaldıkları hotel gündem oldu

1 aylık arabada 241 bin TL masraf çıktı! Tuhaf sesler gelince fark etti ama...

1 aylık arabada 241 bin TL masraf çıktı! Tuhaf sesler gelince fark etti ama...

UEFA'dan Süper Lig ekibine 1 yıl men cezası!

UEFA'dan Süper Lig ekibine 1 yıl men cezası!

Dursun Özbek ile Erden Timur arasında gergin dakikalar! ''Rol çalma, rol çalma!''

Dursun Özbek ile Erden Timur arasında gergin dakikalar! ''Rol çalma, rol çalma!''

Wanda Nara'dan yürek hoplatan paylaşım...

Wanda Nara'dan yürek hoplatan paylaşım...

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi çağrı!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi çağrı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.