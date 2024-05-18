Arda Güler bu sefer de özel hayatıyla gündemde! Evlilik sorusuna yanıt geldi

Ligin son haftalarında Real Madrid'in teknik patronu Carlo Ancelotti'nin gözüne girmeyi başaran milli yıldız Arda Güler bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Arda Güler'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı son fotoğraflar, taraftarların ve futbolseverlerin ilgi odağı oldu. Özellikle sevgilisi Duru Nayman ile birlikte verdikleri pozlar, genç çiftin samimiyeti ve mutluluğuyla dikkat çekti.

"HENÜZ ERKEN AMA..."

Arda ve sevgilisinin paylaştığı fotoğraflar, birçok kişi tarafından beğeni ve olumlu yorumlarla karşılandı. 'Duru ve Arda ne zaman evlenecekler?' sorusunu yanıtlayan Duru Nayman, "Henüz erken böyle konular bence, ama bilmiyorum" yorumunu yaptı.

DURU NAYMAN KİMDİR?

2005 doğumlu olan Duru Nayman, Galatasaray Kadın Basketbol takımında 23 numaralı forma ile Guard pozisyonunda oynuyor. Nayman, eskiden Fenerbahçe'de de forma giymişti.

Geçtiğimiz günlerde Madrid'e seyahat eden ünlü futbolcu Arda Güler'in yanında 18 yaşındaki Galatasaraylı oyuncu Duru Nayman'ın olduğu görüldü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





