Arda Güler'e altın tepside fırsat! Macaristan maçı öncesi karar verildi: "Ancelotti gününü görecek"

Real Madrid kariyeri istediği gibi gitmeyen Arda Güler'e Montella'dan doping geliyor. Perşembe günü Macaristan ile oynayacağımız maçta ilk 11 başlaması beklenen Arda Güler, Real Madrid cephesine mesaj yollayacak.

"SANA GÜVENİYORUM, ÇIK OYNA"

Macaristan maçı öncesi Arda Güler ile toplantı yapan Montella'nın genç oyuncuya güvendiğini söylediği öğrenildi. Bu maçta göstereceği performansla Real Madrid cephesine ve Ancelotti'ye mesaj gönderebileceğini aktaran Montella, Arda Güler'in ekstra motive olmasını istedi.

ARDA GÜLER ÇOK MOTİVE

Real Madrid'de oynayamadığı için kendini tekrar ispat etmek isteyen Arda Güler'in Macaristan'a çok farklı hazırlandığı aktarıldı. Bu durumu öğrenen Türk taraftarlar sosyal medyada "Ancelotti gününü görecek" şeklinde yorumlar yaptı.

BİRÇOK TAKIM ARDA'YI İSTİYOR

Başta Inter olmak üzere birçok takımın Arda Güler'i istediği bilinirken, Real Madrid'in genç oyuncuya forma şansı vermemesi durumunda yollar sezon sonunda ayrılacak.