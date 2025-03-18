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  4. Arda Güler'e altın tepside fırsat! Macaristan maçı öncesi karar verildi: "Ancelotti gününü görecek"

Arda Güler'e altın tepside fırsat! Macaristan maçı öncesi karar verildi: "Ancelotti gününü görecek"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.03.2025 11:05
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Real Madrid'de bu sezon yedek kulübesine hapsolan Arda Güler'e milli takım teknik direktörü Montella sahip çıktı. Perşembe günü Macaristan ile karşı karşıya gelecek milli takımımızda Arda Güler'in ilk 11'de oynayacağı öğrenildi. Ancelotti'nin ne olursa olsun ilk 11'de başlatmadığı Arda Güler'i oynatmayı kafasına koyan Montella, bu kararının ardından Ancelotti'ye mesaj gönderecek.

Arda Güler'e altın tepside fırsat! Macaristan maçı öncesi karar verildi: "Ancelotti gününü görecek"
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid kariyeri istediği gibi gitmeyen Arda Güler'e Montella'dan doping geliyor. Perşembe günü Macaristan ile oynayacağımız maçta ilk 11 başlaması beklenen Arda Güler, Real Madrid cephesine mesaj yollayacak.

"SANA GÜVENİYORUM, ÇIK OYNA"

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Macaristan maçı öncesi Arda Güler ile toplantı yapan Montella'nın genç oyuncuya güvendiğini söylediği öğrenildi. Bu maçta göstereceği performansla Real Madrid cephesine ve Ancelotti'ye mesaj gönderebileceğini aktaran Montella, Arda Güler'in ekstra motive olmasını istedi.

ARDA GÜLER ÇOK MOTİVE

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Real Madrid'de oynayamadığı için kendini tekrar ispat etmek isteyen Arda Güler'in Macaristan'a çok farklı hazırlandığı aktarıldı. Bu durumu öğrenen Türk taraftarlar sosyal medyada "Ancelotti gününü görecek" şeklinde yorumlar yaptı.

BİRÇOK TAKIM ARDA'YI İSTİYOR

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Başta Inter olmak üzere birçok takımın Arda Güler'i istediği bilinirken, Real Madrid'in genç oyuncuya forma şansı vermemesi durumunda yollar sezon sonunda ayrılacak.

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