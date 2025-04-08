Arda Güler İngiliz devine gidiyor! Real Madrid teklifi kabul edebilir... Fenerbahçe'nin kasası da dolacak

Fenerbahçe'de gösterdiği performansın ardından Real Madrid'e transfer olan Milli yıldız Arda Güler'in İspanyol devindeki geleceği tartışılmaya devam ediyor

ANCELOTTİ'NİN BİR TÜRLÜ GÖZÜNE GİREMEDİ

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gözüne bir türlü giremeyen milli futbolcunun sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacağı söylentileri artmaya devam ederken, hakkındaki transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

ARSENEAL ARDA'YI İSTİYOR!

İspanyol haber portalı Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Arda Güler için Real Madrid'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Mikel Arteta, Arda Güler'i kendi projesini tamamlayacak ideal bir profil görüyor ve Avrupa futbolunun yükselen mücevherlerinden biriyle sözleşme imzalama fırsatını kaçırmak istemiyor. Arteta'nın Arda'yı 'şampiyonluk projesi'ni tamamlayacak ideal bir oyuncu olarak gördüğü ve İngiliz ekibinin 20 yaşındaki futbolcu için ilk etapta Real Madrid'e 30 milyon Euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE'DE KAZANACAK

Fenerbahçe, 2023 yılında genö yeteneği 20 milyon Euro bonservis ve 10 milyon Euro bonuslar içeren bir anlaşmayla Real Madrid'e satmıştı. KAP'a yapılan açıklamada ise yüzde 20 sonraki satıştan pay maddesinin olduğu da belirtilmişti. Eğer Arda Güler, Arsenal'e transfer olursa Fenerbahçe'nin kasasına yaklaşık 6 milyon Euro daha girecek.