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Arda Güler İngiliz devine gidiyor! Real Madrid teklifi kabul edebilir... Fenerbahçe'nin kasası da dolacak

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
08.04.2025 18:59
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Fenerbahçe haberleri... La Liga'da Real Madrid forması giyen Arda Güler'in geleceği tartışma konusu. Eflatun-beyazlı ekipte beklenen süreleri alamayan genç yıldızın sezon sonunda ne yönde bir karar alacağı merak edilirken hakkında bir pek çok transfer iddiası da ortaya atılıyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Öyle ki Güler'in daha önce de adının anıldığı Arsenal'ın bu sezon sonunda harekete geçeceği belirtiliyor.

Arda Güler İngiliz devine gidiyor! Real Madrid teklifi kabul edebilir... Fenerbahçe'nin kasası da dolacak
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'de gösterdiği performansın ardından Real Madrid'e transfer olan Milli yıldız Arda Güler'in İspanyol devindeki geleceği tartışılmaya devam ediyor

ANCELOTTİ'NİN BİR TÜRLÜ GÖZÜNE GİREMEDİ

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Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gözüne bir türlü giremeyen milli futbolcunun sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacağı söylentileri artmaya devam ederken, hakkındaki transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

ARSENEAL ARDA'YI İSTİYOR!

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İspanyol haber portalı Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Arda Güler için Real Madrid'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Mikel Arteta, Arda Güler'i kendi projesini tamamlayacak ideal bir profil görüyor ve Avrupa futbolunun yükselen mücevherlerinden biriyle sözleşme imzalama fırsatını kaçırmak istemiyor. Arteta'nın Arda'yı 'şampiyonluk projesi'ni tamamlayacak ideal bir oyuncu olarak gördüğü ve İngiliz ekibinin 20 yaşındaki futbolcu için ilk etapta Real Madrid'e 30 milyon Euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE'DE KAZANACAK

Fenerbahçe, 2023 yılında genö yeteneği 20 milyon Euro bonservis ve 10 milyon Euro bonuslar içeren bir anlaşmayla Real Madrid'e satmıştı. KAP'a yapılan açıklamada ise yüzde 20 sonraki satıştan pay maddesinin olduğu da belirtilmişti. Eğer Arda Güler, Arsenal'e transfer olursa Fenerbahçe'nin kasasına yaklaşık 6 milyon Euro daha girecek.

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Anahtar Kelimeler:
spor transfer Arda Güler fenerbahçe
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