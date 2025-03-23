Arda Güler, maç sonunda Türk halkına seslendi! "Türkiye forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz!"

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Puskas Arena’da karşılaştığı Macaristan’ı 3-0 mağlup etti. Maç sonunda mikrofonun başına geçen Arda Güler, bayram öncesi Türk halkına mesaj yolladı.

"TÜRK FORMASI GİYEN HİÇ KİMSE BUNLARDAN KORKMAZ!"

Macaristan'ın oyun tarzı hakkında konuşan Arda Güler, "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz!" açıklamasını yaptı. Maçın ilk dakikasından sonuna kadar sert bir oyun ortaya koyan Macarlara mücadeleyi vermeyen millilerimiz, sahadan 3-0 galip ayrılmasını bildi.

"ONLARA ERKEN BİR BAYRAM HEDİYESİ YAŞATTIYSAK NE MUTLU BİZE"

Türk taraftarlara mesaj göndermeyi ihmal etmeyen Arda, "Onlara erken bir bayram hediyesi yaşattıysak ne mutlu bize. Onlar için oynuyoruz. İnşallah onları mutlu etmeye, onlar da bizi desteklemeye devam eder." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

"RAMAZAN BAYRAMINI DA BU SEBEPLE ERKENDEN KUTLAYACAĞIZ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan karşısındaki galibiyeti değerlendirdi. Montella, "Gerçekten gurur duyuyorum futbolcularımızla. Maçın başından sonuna kadar hepsi tek tek mücadele etti. Özel bir takımımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. 3 senedir burada kaybetmeyen bir Macaristan vardı, onu da bozduk. Ramazan Bayramını da bu sebeple erkenden kutlayacağız. Güzel bir galibiyet oldu. Bu galibiyeti malzemecimiz Cengiz Ağabey'e armağan ediyorum, geçen günlerde kayın validesini kaybetti." dedi.