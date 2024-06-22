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Arda Güler, Ronaldo'ya karşı! Portekiz maçı öncesi İspanya'da manşetleri süsledi: "Meydan okuyor"

22.06.2024 14:36
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Tüm Türkiye bu akşam oynanacak Portekiz maçına kilitlenmişken, gözler bir yandan da Arda Güler'de olacak. Gürcistan'a karşı attığı müthiş golle tarihe geçen Arda, İspanyol basınında manşetleri süsledi. Portekiz maçı öncesi Ronaldo ile kıyaslaması yapılan Arda için "Cristiano Ronaldo'ya meydan okuyor." ifadelerine yer verildi.

Arda Güler, Ronaldo'ya karşı! Portekiz maçı öncesi İspanya'da manşetleri süsledi: "Meydan okuyor"

EURO 2024'e 3 puanla başlayan A Milli Takım, bu akşam saat 19.00'da Portekiz ile karşılaşacak. Grup liderliği ve son 16 turu için büyük önem taşıyan mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Millier sahadan 3 puanla ayrılması takdirde gruptan çıkmayı garantileyecek.

ARDA GÜLER MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Tüm Türkiye, kriitk karşılaşmaya kilitlenmişken, tüm dünyanın gözü de bir yandan Arda Güler'de olacak. F Grubu’ndaki ilk maçta Gürcistan ağlarını muhteşem bir golle havalandırarak yıldızlaşan Arda Güler, Portekiz maşı öncesi İspanyol basınında manşetleri süsledi.

"RONALDO'YA MEYDAN OKUYOR"

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, manşetine Arda Güler'i taşıdı. Türkiye ile Portekiz'in EURO 2024'te oynayacağı maça ithafen "Arda Güler, Cristiano Ronaldo'ya meydan okuyor." ifadelerine yer verildi.

İSPANYOL BASININDAN YAKIN TAKİP

Milli Takım'ın kampında Arda Güler'i takip eden İspanyol basını, o anları şu ifadelerle okurlarına aktardı:

"Genç Türk, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında hayal kırıklığına uğratmadı. Gürcistan'a karşı galibiyet golünü atmak için tüm sihrini ortaya koydu. İçindeki yeteneği ortaya çıkardı ve farklı olduğu için futbol dünyasında çok önemli biri olacağını bir kez daha gösterdi."

DHFGJ,

ARDA, MARCA'YA KONUŞTU

Arda Güler Marca'ya açıklamalarda da bulundu:

"Bu şekilde devam etmek ve bana güvenen tüm insanları mutlu etmek istiyorum. Daha fazlasını isteyemem. Aldığım mesajlar benim için çok önemliydi. Madrid çok özel bir yer."

ATTIĞI GOLLE TARİHE GEÇTİ, RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Arda Güler, Gürcistan maçında attığı gol ile tarihe geçmişti. Genç yetenek, (19 yaş 114 gün), Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu olmuştu.

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