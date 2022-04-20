Arda'nın Ramazan Mutfağı'ndaki Umm Ali Tatlısı tarifi, 20 Nisan 2022 Çarşamba (bugün) ekrana gelen bölümün ardından merak konusu oldu. 'Arda'nın Ramazan Mutfağı'ndaki Umm Ali Tatlısı nasıl yapılır?', 'Umm Ali Tatlısı tarifi ve malzemeleri nelerdir?' sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI'NDAKİ UMM ALİ TATLISI NASIL YAPILIR?

Kanal D'de ekrana gelen Arda'nın Ramazan Mutfağı'nda Arda Türkmen'in yaptığı Umm Ali Tatlısı'nın yapımı oldukça basittir.

UMM ALİ TATLISI MALZEMELERİ NELERDİR?

Şerbeti için Malzemeler

4 su bardağı süt

5 adet kakule tohumu

½ su bardağı toz şeker

Harcı için Malzemeler

4 adet milföy hamuru

1 su bardağı file badem

½ su bardağı file antep fıstığı

½ su bardağı kuş üzümü

2 su bardağı toz hindistan cevizi

3 yemek kaşığı esmer şeker

1 tatlı kaşığı tepeleme toz tarçın

Üzeri için Malzemeler

200 ml. krema

½ su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı esmer şeker

Süslemek için Malzemeler

Frambuaz

Vanilyalı dondurma

Taze nane yaprakları

UMM ALİ TATLISI TARİFİ

Fırını 180 derecede ısıtmaya başlayın.

Fırın tepsinizi yağlayın ve milföy hamurlarını tepsiye dizin ve fırında 15- 20 dakika kadar pişirin.

Kuş üzümlerini şişene kadar sıcak suda bekletin.

Bir tencerede süt, ½ su bardağı beyaz şeker, kabukları soyulmuş ve tohumları dövülmüş kakuleleri ekleyip kaynatın.

Fırın kabının içine antep fıstığı, badem, hindistan cevizi, tarçın, yumuşamış ve suyu süzülmüş kuş üzümü ve esmer şekeri ilave edin. Soğuyan milföy hamurlarını ezmeden elinizle kırın ve tüm harcı karıştırın.

Harcın üzerine hazırladığınız sütü gezdirin ve çekmesi için 3 dakika kadar bekleyin. Bu sırada el mikseri ile kremayı beyaz şekeri iyice çırpın.

Fırın kabında sütü çekmiş harcın üzerine kremayı spatula ile iyice yayın, üzerine esmer şekeri serpin ve 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız tatlınızı 3 dakika kadar bekletin. Ardından spatula ile dilimleyin, vanilyalı dondurma, frambuaz ve nane ile servis edin.

