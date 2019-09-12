Avrupa medyası Arda Turan'ı konuşuyor

Berkay Şahin ile 2018 yılının Ekim ayında ağır bir tartışmaya yaşayan, hatta kavganın boyutunu artırarak ünlü şarkıcıyı hastanede silahla tehdit eden Arda Turan'ın aldığı 2 yıl 8 aylık ceza çok geçmeden Avrupa basınında yer aldı.

YILLIK MAAŞINDA %50 İNDİRİME GİTMİŞTİ

Açıklanan kararı yakından takip eden İtalyan medyası Arda Turan hakkında, Tecrübeli futbolcunun bir dönem 34 milyon Euroya transfer olup şimdilerde ise piyasasının 1 milyon Euro'lara kadar düşmesini konu aldı. Futbol kariyerinde düşüş yaşayan Arda Turan'ın 'sözlü taciz' olayı büyük yankı uyandırırken, 32 yaşındaki futbolcunun 2 Eylül tarihinde yıllık maaşında yüzde %50 indirime gitmişti.

İSPANYOL BASINI HABERİ BÖYLE GÖRDÜ

Marca, ruhsatsız silah taşıma sebebiyle Arda'ya 2 yıl 8 ay hapis cezası verildiğini okuyucularına duyurdu. Haberde Arda'nın Türkiye'nin ünlü şarkıcısı Berkay'la yaşadığı olay sonrası hapis cezasına çarptırılmak zorunda kalmayacağı ifade edildi.

Arda'nın silahın kazara ateşlendiğini iddia ettiğini yazan Marca, bir dönem Atletico Madrid ve Barcelona'da forma giyen oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarına da yer verdi.

Mundo Deportivo da Arda'nın barda kavga ettiği Berkay'la olan davasının sonuçlandığını sayfalarına taşıdı. Gazete, Turan'ın taciz suçundan beraat ettiğini ancak Berkay'ın burnunu kırdığı için kasıtlı yaralamadan mahkum edildiği bilgisine yer verdi.

