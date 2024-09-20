Arda Turan'dan Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken açıklama! Açık açık söyledi "Ben Galatasaraylıyım ama..."

Süper Lig'in 6. haftasında zorlu mücadelede Beşiktaş'a konuk olacak olan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ARDA TURAN'DAN DERBİ SÖZLERİ

Açıklamalarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oynayacağı dev derbiye de değinen Turan, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaraylı olduğunu hatırlatan ve Galatasaray'ın kazanmasını istediğini ifade eden Arda Turan önceliğinin Eyüpspor olduğunu söyledi.

İşte Arda Turan'ın açıklamaları:

"Saha içinde kalan, eğlenceli ve iyi oyunların oynandığı, hakemin konuşulmadığı bir derbi olsun. İki tarafa da başarılar diliyorum. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray kazanırsa mutlu olurum ama benim tek baktığım şey Eyüpspor ve Eyüpspor'un çıkarları"