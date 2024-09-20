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Arda Turan'dan Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken açıklama! Açık açık söyledi "Ben Galatasaraylıyım ama..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.09.2024 22:33
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Arda Turan, ligin 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi öncesi dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Turan açıklamasında "Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray kazanırsa mutlu olurum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Arda Turan'dan Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken açıklama! Açık açık söyledi "Ben Galatasaraylıyım ama..."

Süper Lig'in 6. haftasında zorlu mücadelede Beşiktaş'a konuk olacak olan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ARDA TURAN'DAN DERBİ SÖZLERİ

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Açıklamalarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oynayacağı dev derbiye de değinen Turan, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaraylı olduğunu hatırlatan ve Galatasaray'ın kazanmasını istediğini ifade eden Arda Turan önceliğinin Eyüpspor olduğunu söyledi.

İşte Arda Turan'ın açıklamaları:

"Saha içinde kalan, eğlenceli ve iyi oyunların oynandığı, hakemin konuşulmadığı bir derbi olsun. İki tarafa da başarılar diliyorum. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray kazanırsa mutlu olurum ama benim tek baktığım şey Eyüpspor ve Eyüpspor'un çıkarları"

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