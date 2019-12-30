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  4. Arda Turan, Galatasaray'da 66 numarayı giyecek

Arda Turan, Galatasaray'da 66 numarayı giyecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.12.2019 12:16 | Son Güncelleme

Galatasaray'a dönmek için gün sayan Arda Turan, Sarı-Kırmızılı takımda 6 ay bedava oynayacak. Tecrübeli oyuncu 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı Galatasaray'da 66 numaralı formayı giyecek.

Arda Turan, Galatasaray'da 66 numarayı giyecek

Galatasaray'a 1.5 yıllık imza atması beklenen Arda Turan'ın 66 numaralı formayı giyeceği iddia edildi.

Tecrübeli oyuncunun A takıma ilk çıktığı dönemde giydiği 66 numara ile Galatasaray taraftarına ilk yıllarındaki Arda olduğunu göstermek istediği belirtildi.

BEDAVA OYNAYACAK

Bu arada Başakşehir'in Arda için her türlü kolaylığı yapacağı ve herhangi bir bedel istemeyeceği öğrenildi.

Tecrübeli oyuncunun da hem Başakşehir'den ikinci yarı için alması gereken ücreti almayacağı, hem de Galatasaray'dan 6 ay için para istemeyeceği, bu dönemi bedava oynayarak geçireceği belirtildi.

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