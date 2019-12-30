Arda Turan, Galatasaray'da 66 numarayı giyecek

Galatasaray'a 1.5 yıllık imza atması beklenen Arda Turan'ın 66 numaralı formayı giyeceği iddia edildi.
Tecrübeli oyuncunun A takıma ilk çıktığı dönemde giydiği 66 numara ile Galatasaray taraftarına ilk yıllarındaki Arda olduğunu göstermek istediği belirtildi.
Bu arada Başakşehir'in Arda için her türlü kolaylığı yapacağı ve herhangi bir bedel istemeyeceği öğrenildi.
Tecrübeli oyuncunun da hem Başakşehir'den ikinci yarı için alması gereken ücreti almayacağı, hem de Galatasaray'dan 6 ay için para istemeyeceği, bu dönemi bedava oynayarak geçireceği belirtildi.
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