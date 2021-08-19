Arda Turan ile Muslera arasında Marcao gerginliği

Arda Turan'dan Muslera'ya Marcao tepkisi! İşte soyunma odasında yaşanan diyalog...

Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor ile karşılaştığı maç sırasında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun mücadele sonrası takım ile bir araya getirilmemesinin büyük bir kavganın önüne geçtiği ortaya çıktı.

HESAP SORMAYA GİRDİ

Kulüp yetkilileri, Marcao'yu herkesten önce havalimanına götürürken maçın bitiş düdüğü sonrası başta kaptan Arda Turan olmak üzere yerli futbolcular büyük bir hınçla soyunma odasına hesap sormaya girdi.

"SAKIN ONU SAVUNMA!"

Sabah'ın haberine göre, soyunma odasına girer girmez 'Marcao nerede?' diye bağıran Arda Turan güçlükle sakinleştirildi. Öte yandan Arda Turan diğer kaptan Fernando Muslera'ya 'Sakın onu savunma!" uyarısında bulundu. Bu tepkinin üzerine Uruguaylı kaleci 'Yaptığı büyük terbiyesizlik' yanıtıyla Arda'ya destek verdi ve tüm takım Kerem Aktürkoğlu'ndan yana tavır aldı.

HALİL DERVİŞOĞLU OLAYI AKILLARA GELDİ

Hatırlanacağı üzere Galatasaray'ın Ümit Milli Takımımızla oynadığı hazırlık maçında Marcao, Halil Dervişoğlu'na da saldırmıştı.

