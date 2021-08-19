SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Arda Turan ile Muslera arasında Marcao gerginliği

Arda Turan ile Muslera arasında Marcao gerginliği

19.08.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor maçında Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu saldırması gündeme oturmuştu. Maçın ardından direk soyunma odasına giden Arda Turan, onu durdurma çalışan Muslera'ya şok bir tepki gösterdi. İşte soyunma odasında yaşananlar...

Arda Turan ile Muslera arasında Marcao gerginliği

Arda Turan'dan Muslera'ya Marcao tepkisi! İşte soyunma odasında yaşanan diyalog...

Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor ile karşılaştığı maç sırasında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun mücadele sonrası takım ile bir araya getirilmemesinin büyük bir kavganın önüne geçtiği ortaya çıktı.

HESAP SORMAYA GİRDİ

Kulüp yetkilileri, Marcao'yu herkesten önce havalimanına götürürken maçın bitiş düdüğü sonrası başta kaptan Arda Turan olmak üzere yerli futbolcular büyük bir hınçla soyunma odasına hesap sormaya girdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarından dostluk mesajıFenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarından dostluk mesajı

"SAKIN ONU SAVUNMA!"

Sabah'ın haberine göre, soyunma odasına girer girmez 'Marcao nerede?' diye bağıran Arda Turan güçlükle sakinleştirildi. Öte yandan Arda Turan diğer kaptan Fernando Muslera'ya 'Sakın onu savunma!" uyarısında bulundu. Bu tepkinin üzerine Uruguaylı kaleci 'Yaptığı büyük terbiyesizlik' yanıtıyla Arda'ya destek verdi ve tüm takım Kerem Aktürkoğlu'ndan yana tavır aldı.

HALİL DERVİŞOĞLU OLAYI AKILLARA GELDİ

Hatırlanacağı üzere Galatasaray'ın Ümit Milli Takımımızla oynadığı hazırlık maçında Marcao, Halil Dervişoğlu'na da saldırmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ozan Tufan Watford'daOzan Tufan Watford'da
Sular 2 metreyi aştı! Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladıSular 2 metreyi aştı! Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladı
Galatasaray'a şok! İşte zeminin son haliGalatasaray'a şok! İşte zeminin son hali
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu Marcao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan "gizli göçmen anlaşması" iddialarına cevap

Erdoğan'dan "gizli göçmen anlaşması" iddialarına cevap

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Ozan Tufan, Premiere Lig'e transfer oldu

Ozan Tufan, Premiere Lig'e transfer oldu

Süper Lig'den Avrupa'ya transfer oldu!

Süper Lig'den Avrupa'ya transfer oldu!

Galatasaray'da Marcao kararı çıktı

Galatasaray'da Marcao kararı çıktı

Galatasaray'a şok! İşte zeminin son hali

Galatasaray'a şok! İşte zeminin son hali

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Takım arkadaşına yumruk attı, kırmızı kart gördü

Takım arkadaşına yumruk attı, kırmızı kart gördü

Canlı yayında kalp krizi geçirdi!

Canlı yayında kalp krizi geçirdi!

Ozan Tufan'ın görüştüğü kulübü açıkladı

Ozan Tufan'ın görüştüğü kulübü açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.