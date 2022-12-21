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Arda Turan'ın anısı sosyal medyayı kırıp geçirdi! ''Sağımda Messi, solumda Neymar...''

21.12.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda Turan'ın Başakşehir'de forma giydiği döneme ait bir anısı ortaya çıktı. O dönem oynadığı takım arkadaşlarından biri olan Furkan Soyalp, Başakşehir günlerine dair hikayeler anlattı. Hikayelerin birinde Arda Turan'ın adı geçince sosyal medyada gündem oldu.

Arda Turan'ın anısı sosyal medyayı kırıp geçirdi! ''Sağımda Messi, solumda Neymar...''

Bir dönem Medipol Başakşehir'de forma giyen Furkan Soyalp, Sportcell'e özel röportaj verdi. O dönemde yaşadığı komik olayları anlatan Soyalp, Arda Turan ilgili anısını anlatınca sosyal medyada gündem oldu.

"SAĞIMDA MESSI, SOLUMDA NEYMAR..."

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Furkan Soyalp, "Bir antrenmanda rakip kaleye doğru gidiyorum. Sağımda Arda abi, solumda Robinho var. Ben de kaleye şut çektim ve kaleci topu tuttu. Antrenman sonrasında Arda abi yanıma geldi. Ya kardeşim dedi, sağında ben varım, solunda Robinho var, kaleye vuruyorsun... Tamam hadi vur ama gol olsun dedi. Ben de sağımda Messi, solumda Neymar varken vuruyordum ama gol oluyordu" dedi. Furkan Soyalp'ın anlattığı bu anı sosyal medyada taraftarları adeta kırıp geçirdi.


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