Arda Turan'ın anısı sosyal medyayı kırıp geçirdi! ''Sağımda Messi, solumda Neymar...''

Bir dönem Medipol Başakşehir'de forma giyen Furkan Soyalp, Sportcell'e özel röportaj verdi. O dönemde yaşadığı komik olayları anlatan Soyalp, Arda Turan ilgili anısını anlatınca sosyal medyada gündem oldu.

"SAĞIMDA MESSI, SOLUMDA NEYMAR..."

Furkan Soyalp, "Bir antrenmanda rakip kaleye doğru gidiyorum. Sağımda Arda abi, solumda Robinho var. Ben de kaleye şut çektim ve kaleci topu tuttu. Antrenman sonrasında Arda abi yanıma geldi. Ya kardeşim dedi, sağında ben varım, solunda Robinho var, kaleye vuruyorsun... Tamam hadi vur ama gol olsun dedi. Ben de sağımda Messi, solumda Neymar varken vuruyordum ama gol oluyordu" dedi. Furkan Soyalp'ın anlattığı bu anı sosyal medyada taraftarları adeta kırıp geçirdi.



