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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan Özlem Ada Şahin'e şok suçlama

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.10.2018 11:34 | Son Güncelleme

Arda Turan ve Berkay kavgasında ortalık durulmuyor! Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin hakkında bakın ne dedi

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan Özlem Ada Şahin'e şok suçlama

Futbolcu Arda Turan'ın Berkay'ın eşini taciz etmesinin ardından Emirgan'daki mekanda ortalık karıştı. Arda Turan kendisiyle tartışan Berkay'ın burnunu kırdı.

Yaşanan kavganın ardından Özlem Ada Şahin'in sabahın erken saatlerinde 8,5 aylık hamile Aslıhan Doğan'ı arayarak olayı anlattığı iddia edildi.

Şahin'in yakın çevresinden yapılan açıklamada ise ''Özlem, Aslıhan'ı aramadı. Aksine Aslıhan 'olayları bir de senden dinlemek isterim' diyerek Özlem'i aradı'' denildi.

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Bu gelişmenin ardından Aslıhan Doğan, teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programının sunucularından Gülşen Yüksel Salt'a mesaj gönderdi.

Aslıhan Doğan, şunları söyledi:

'ÖZLEM'E SORUN KİTABI NE ZAMAN ÇIKACAKMIŞ'

"Özlem'in bende numarası bile yok. Özlem bana mesaj attı 'konuşmamız lazım' dedi. Ben bir yerden sonra dinlemeyi bıraktım. 'Bana bir müsaade Özlemcim, bana bu olayı kocam anlatır' dedim. Bana başka bir şey de anlatamadı zaten. Özlem'e sorar mısınız, kitabı ne zaman çıkıyor? Beni tanıyorsunuz. Ben dürüst bir insanım. "

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