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Savcılık Arda Turan için harekete geçti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.10.2018 11:16 | Son Güncelleme

Futbolcu Arda Turan'ın Berkay'ın eşini taciz etmesi ve burnunu kırmasının ardından yaşanan kavgadan sonra savcılık harekete geçti.

Savcılık Arda Turan için harekete geçti!

Şarkıcı Berkay’ın şikayeti üzerine Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı.

Futbolcu Arda Turan şarkıcı Berkay’la yaptığı kavga sonrasında gündeme gelmiş ve Berkay’ın eşine taciz ettiği iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin, Arda Turan ile mahkemelik olmaya karar verdi.

Berkay ve eşinin şikayeti üzerine savcılık, Arda Turan hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın olayı incelemeye aldığı, soruşturma kapsamında Turan’ın ifadesinin alınabileceği öğrenildi.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
bir insan anca kendini bu kadar mahvede bilirdi arda turan!
Hukuki olarak sonucu merakla bekliyorum
KAZANDIĞI HARAM PARALAR BÖYLE ÇIKAR İŞTE
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