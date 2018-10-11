Savcılık Arda Turan için harekete geçti!

Şarkıcı Berkay’ın şikayeti üzerine Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı.

Futbolcu Arda Turan şarkıcı Berkay’la yaptığı kavga sonrasında gündeme gelmiş ve Berkay’ın eşine taciz ettiği iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin, Arda Turan ile mahkemelik olmaya karar verdi.

Berkay ve eşinin şikayeti üzerine savcılık, Arda Turan hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın olayı incelemeye aldığı, soruşturma kapsamında Turan’ın ifadesinin alınabileceği öğrenildi.