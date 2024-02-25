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  4. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan kızdı! Terliklerinin 42 bin TL olduğu söyleniyordu...

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan kızdı! Terliklerinin 42 bin TL olduğu söyleniyordu...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.02.2024 11:42
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Lüks yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan son olarak tüylü terlikleriyle adından söz ettirdi. Seçil Erzan tarafından çıkan ses kayıtlarında kocasının çanta almak için para istediği mesajlarla gündeme gelen Aslıhan Turan terliklerine dair yapılan yorumlara kızdı.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan kızdı! Terliklerinin 42 bin TL olduğu söyleniyordu...

Aslıhan Doğan, son günlerde bir davette giydiği ve iddiaya göre 42 bin TL değerinde olan terlikleriyle dikkat çekmişti. Terliklerin fiyatının abartıldığını dile getiren ünlü isim, yazılan rakamların doğru olmadığını ifade etti.

Doğan, yapılan eleştirilere sert çıktı. Konuların bilinçli olarak servis edildiğini vurgularken "Bazı şeylerin birazcık manipüle, biraz linçlemek için yapıldığını düşünüyorum. Ben kimsenin ne giyindiğine, ne taktığına bakmıyorum. İnsanların da bununla ilgilenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes önündeki tabağa baksın. Konuşmak istemiyorum ama sessizliğim her şeyi kabullenmişim gibi algılanmasın. Bazı insanların sınırlarını aştığını düşünüyorum" diye konuştu.

Ekran Alıntısı

ÇANTA İÇİN SEÇİL ERZAN'DAN PARA İSTEMİŞTİ

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'a çanta almak için "Bir 30-40 bin dolar çıkar mı kredi kartına yatırsak. Aslıhan'a şu çantayı alsam. Çıkınca ararsan sevinirim" diye Seçil Erzan'dan para istediği, sonraki yazışmalarda ise "Düştüğüm hale bak, dilenci oldum" mesajı attığı ortaya çıkmıştı.


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