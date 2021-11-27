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Arda Turan’ın kardeşinin fenomen dizide oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

27.11.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla epey merak edilen bir isim. Hayatına pek çok başarı sığdıran Arda Turan’ın kardeşinin de başarılı bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Arda Turan’ın kardeşinin fenomen dizide oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Futbol kariyerinde pek çok başarıya imza atan Barcelona, Atletico Madrid ve Galatasaray gibi başarılı kulüplerde top koşturan Arda Turan, gerek kariyeriyle gerek özel hayatıyla epey merak edilen bir isim. Kardeşi Okan Turan ise kendisinin aksine futbolcu olmak yerine oyunculuk hayali ile kameraların karşısına geçti. Hatta milyonların her bölümünü merakla beklediği dizide boy gösterdi.

OKAN TURAN’IN FENOMEN DİZİDE OYNADIĞINI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Arda Turan’ın biricik kardeşi Okan Turan futbolculuk yerine kameraların karşısına oyunculuk ile geçti. Okan Turan İstanbul Bayrampaşa'da dünyaya geldi.

Küçüklüğünden beri oyunculuğa merak salmış olan Okan bunu okulda oynadığı tiyatrolarla göstermiştir ve nihayet ilk oyunculuk projesi olacak olan Beyaz Karanfil Dizisinde oynayarak kendini göstermiştir. Arda Turan'ın kardeşi Okan daha sonra ATV’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dahil oldu ve Reha rolüyle boy gösterdi.

Arda Turan’ın kardeşinin fenomen dizide oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

“OYUNCULUK HAYALİMDEKİ MESLEKTİ”

Okan Turan verdiği bir röportajda oyunculukla ilgili olarak şunları söyledi: “Oyunculuk, hayalimdeki meslekti. Ama abim ailesinin basında olmasını çok istemediği için bu hayalimi pek dile getiremiyordum. Geçen sene mayıs ayında İspanya’ya abimin yanına gitmiştim. Şampiyonluk maçları vardı. Ev çok stresliydi ve sürekli dostlarımız geliyordu. Bahadır Özdener de o dönemde İspanya’ya geldi ve tanıştık. Birlikte abi-kardeş havası yakaladık. İspanya’dan döndükten sonra Bahadır Abi “Arda iki kupayı alsın, ben de Okan’ı alacağım” gibi bir cümle kurdu. Bu cümleyi duyduktan sonra gizli gizli aynanın karşısında roller yapmaya başladım. İçim içimi yiyordu. Ardından Bahadır Özdener, İspanya’ya yeniden geldi, yaptığımız konuşmada ne kadar ciddi olduğunu anladım ve oyunculuk çalışmalarına başladım.”

Arda Turan’ın kardeşinin fenomen dizide oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

ARDA TURAN’IN FUTBOL KARİYERİ

Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Genellikle sol kanatta oynayan Turan, sağ kanat ile forvet arkası pozisyonlarında da görev yapabilmektedir. 2006-2017 yılları arasında Türkiye millî futbol takımında forma giymiş ve kaptanlık yapmıştır.

Arda Turan, 30 Ocak 1987'de İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola da Bayrampaşa'nın Altıntepsi mahallesindeki Altıntepsi Makelspor'da başladı. 1997'den 2000 yılına kadar bu kulüpte oynadı. 2000 yılında Galatasaray'a transfer oldu. 2005 yılına kadar alt yapıda oynadı. 2005-06 sezonunun ikinci yarısında Manisaspor'a kiralandı. Ankaragücü'ne karşı deplasmanda 2-0 kazandıkları karşılaşmada, hem kulüp kariyerindeki hem de Süper Lig'deki ilk golünü attı. Ayrıca bu maç Manisaspor formasıyla çıktığı ilk resmî karşılaşma oldu. 2011 yılının Ağustos ayında, €12.000.000 bonservis ücreti karşılığında İspanyol kulübü Atlético Madrid'e transfer olmasının ardından, 6 Temmuz 2015 tarihinde €34 milyon bonservis bedeli ile Barcelona'ya transferi gerçekleşmişti.

Arda Turan’ın kardeşinin fenomen dizide oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?


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Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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