Arda Turan’ın oğlu Hamza Arda Turan 2 yaşına bastı! ‘En büyük hayallerimizin...’

Bir dönem sık sık magazin gündeminde yer almayı başaran milli futbolcu Arda Turan bir süredir ailesiyle gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor. 11 Mart 2018 tarihinde uzun süredir ilişki yaşadığı Aslıhan Doğan ile dünya evine girmişti. Bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerini nikah masasına taşıyan çift, ilk çocukları Hamza Arda’yı 2018 yılında kucağına almıştı. Çiftin büyük oğulları 2 yaşına bastı. Oğlu Hamza Arda’nın doğum günü Arda Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamayı tercih etti.

‘EN BÜYÜK HAYALLERİMİZİN KAHRAMANISIN’

Her fırsatta 4-5 çocuk düşündüklerini ve kalabalık bir aile istediklerini dile getiren Turan ailesinin dördüncü ferdi Asil Aslan 2020 yılında doğdu. Ailesiyle mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih eden ünlü futbolcu büyük oğlunun doğum gününü unutmadı.

Oğluyla çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Turan, “Oğlum! Sen; benim ve annenin en büyük hayallerimizin kahramanısın. İyi ki doğdun, iyi ki varsın!” notunu ekledi. Duygusal mesajında milli futbolcu eşi Aslıhan Turan’a da seslenerek, “Bana lalipliyi verdiğin için sonsuz teşekkürler sevgilim” ifadelerini kullandı.

