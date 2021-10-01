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Arda Türkmen ile evlenen Melodi Elbirliler giyemediği gelinlikle pozunu paylaştı

01.10.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler geçtiğimiz hafta evlendi. Elbirliler iki gelinlik giydi ama aklı da giyemediklerinde kaldı.

Arda Türkmen ile evlenen Melodi Elbirliler giyemediği gelinlikle pozunu paylaştı

Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler geçtiğimiz hafta Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen tören ile birbirlerine 'evet' dedi. 200 davetlinin katıldığı gecede Melodi Elbirliler, iki farklı gelinlik giydi.

Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü fenomen iki gelinlik giydi ama aklı da giyemediklerinde kaldı. Melodi Elbirliler düğünde giymediği ama çok beğendiği bir gelinlikle pozunu da paylaşarak "Aklım hâlâ giymediklerimde" yazdı.

Ekran Alıntısı

Melodi Elbirliler düğünden de karelerini paylaşmaya devam ediyor.

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Melodi Elbirliler
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