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Ardahan'da Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri'ne rekor katılım

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 07.07.2019 21:52 | Son Güncelleme

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Ata Mahallesi'nde, güneşin Karadağ sırtlarına Atatürk silueti oluşması dolayısıyla yapılan 23’üncü 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenlendi.

Ardahan'da Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri'ne rekor katılım

Damal ormanlığında gerçekleştirilen şenliklerde halk oyunları gösterisi, yerel sanatçılar ve ozanlar, Kafkas Grubu Halk oyunları gösterileri yapıldı. Damal Kaymakamı Yasin Yunak, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katıldığı şenlikte sanatçılar Erdal Erzincanlı ve Mustafa Özarslan sahne aldı.

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Festival alanındaki programın ardından Atatürk'ün siluetini izlemek için ilçeye bağlı Ata Mahallesi'ndeki seyir alanına geçildi. Karadağlar'ın eteklerinde saat 18.00’de yansıyan silueti yüzlerce yerli ve yabancı turist izledi. Seyir alanını dolduran vatandaşlar Atatürk’ün Karadağ sırtlarına yansıyan siluetini cep telefonlarına kaydederek bol bol öz çekim yaptı. Silüetin belirmesiyle beraber İzmir Marşı'nı okundu.

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REKOR KATILIM

23'üncüsü yapılan festivalde bu yıl rekor katılım gerçekleşti. Ata Mahallesi'nden festival alanına giden yolda metrelerce araç konvoyu oluşurken, trafik kilitlendi. Atatürk silüetininin çıkışını kaçırmak istemeyen vatandaşlar araçlarından inerek yaklaşık bir kilometrelik mesafeyi yürümek zorunda kaldı.

Burada konuşan Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, "İlk kez böyle yoğun katılımın olduğu bir festivali kutluyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda misafirimiz geldi. Amacımız bu festivalle Atatürk’ü dünyaya tanıtmak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Atatürk silueti

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