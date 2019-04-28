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Ardahan'da pazar günleri ekmek fırınlarının kapalı olmasına tepki!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.04.2019 14:16 | Son Güncelleme

Sevdamız Ardahan Derneği Başkanı Levent Pehlivan, kentte pazar günleri ekmek fırınlarının kapalı olmasına tepki amacıyla caddede ekmek satışı yaptı.

Ardahan'da pazar günleri ekmek fırınlarının kapalı olmasına tepki!

Ardahan kent merkezinde pazar günleri ekmek fırınlarının kapalı olmasına tepki gösteren Sevdamız Ardahan Derneği Başkanı Levent Pehlivan, caddede ekmek satışı yaptı.

Pehlivan, ilçelerden getirdiği taze ekmek dolusu kasaları Kongre Caddesi Milli Egemenlik Parkı kavşağında dizip satış yapmaya başladı.

Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ardahan kent merkezinde pazar günü fırınların kapanması dolayısıyla bayat ekmek yemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Bu nedenle ilçelerden getirdiği taze ekmekleri satarak, uygulamaya tepkisini dile getirmek istediğini anlatan Pehlivan, "Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Pazar günü bayat ekmek yemek zorunda kalmayalım. Biz de bu konuda duyarlığımızı göstermek için böyle bir tepkiyi ortaya koyduk. Pazar günü vatandaş kahvaltısında taze ekmek yesin." dedi.

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Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Morkoç da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan kent merkezinde 4 yıldır süren bu uygulamanın fırıncıların ortak kararıyla alındığını belirtti.

Morkoç, kararın alınmasındaki amacın fırıncıların bir gün dinlenmek istemeleri olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Pazar ekmek Ardahan fırın
 

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