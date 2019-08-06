Ardahan'da tüfekle vurulmuş bozayı bulundu

Okçu köyü kırsalında av tüfeğiyle telef edilmiş bozayı gören vatandaşlar, durumu jandarmaya ve Göle Kaymakamlığına bildirdi.

Ekiplerin çalışması sonucu çöplüğe yiyecek bulmaya giden bozayının avcılar tarafından tüfekle vurularak telef edildiği belirlendi.

Göle Kaymakamı Cevat Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını belirterek, "Ekipler şu an gerekli inceleme çalışmasını yapıyor. Henüz kim tarafından vurulduğu tespit edilmedi." diye konuştu.

(AA)

