Ardahan'ın Göle ilçesi, eksi 20'yi gördü; ağaçlar kırağı tuttu

Soğuk havanın hakim olduğu Ardahan'da, en düşük sıcaklık Göle'de ölçüldü. Meteoroloji ölçümlerine göre; Göle'de gece saatlerinde en düşük sıcaklık, sıfırın altında 20 derece oldu. Ağaçlarda kırağı oluşurken, vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarını belli aralıklarla çalıştırdı.

Ferhat Yıldırım, Göle'nin meşhur kışının başladığını belirterek, donmaması için aracını çalıştırdığını söyledi. Soğuklardan sadece insanların değil, yaban hayatının da etkilendiğini söyleyen Kadir Küçüktopci ise ilçede yaşamın zorlaştığını kaydetti.

Diğer yandan ilçede kurulan semt pazarının esnafı, soğuğa karşı halay çekerek ısınmaya çalıştı. (DHA)Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır