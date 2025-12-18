2026'da herkes oraya akın edecek! Avrupa'nın yeni seyahat trendi açıklandı: Paris geriledi!

Avrupa seyahat alışkanlıkları köklü bir değişime giriyor. Yıllardır zirveyi bırakmayan Paris, Barselona ve Roma gibi klasik destinasyonlar 2026 planlarında geri planda kalırken, Orta Avrupa’dan yükselen bir başkent dikkat çekiyor.

İLGİ %180 ARTTI

Travel Off Path’in aktardığı kayak araştırmasına göre Prag’a yönelik seyahat aramaları 2026 yılı için yüzde 180 oranında artış gösterdi. Bu yükseliş, son yılların en çarpıcı turizm trendlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

ORTA ÇAĞ DOKUSU TURİSTLERİ KENDİNE ÇEKİYOR

Uzmanlara göre bu ilginin arkasında güçlü nedenler var. Prag’ın büyük ölçüde korunmuş Orta Çağ mimarisi, masalsı sokakları ve estetik şehir planı, seyahat severler için benzersiz bir deneyim sunuyor. Eski Şehir Meydanı, Karl Köprüsü ve Prag Kalesi gibi simgeler, kenti adeta açık hava müzesine dönüştürüyor.

ULAŞIM KOLAYLAŞTI, TALEP KATLANDI

Prag’a olan talep artışında ulaşım ağındaki genişleme de belirleyici rol oynuyor. 2026 yaz sezonundan itibaren ABD çıkışlı iki yeni direkt uçuş hattının devreye girmesi bekleniyor. Havayolu bağlantılarındaki bu artış, özellikle Amerikalı turistlerin Avrupa tercihlerinde Prag’ı üst sıralara taşıyor.

FİYAT AVANTAJI SEYAHAT PLANLARINI DEĞİŞTİRİYOR

Ekonomik faktörler de Prag’ı rakiplerinden ayırıyor. Yeme-içme, şehir turları ve günlük harcamalar; Londra, Münih ya da Kopenhag gibi başkentlere kıyasla daha ulaşılabilir seviyede. Noel pazarları gibi yoğun sezonlarda bile fiyatların dengeli kalması, Prag’ı dört mevsim cazip hale getiriyor.

LEZZET, KÜLTÜR VE UCUZLUĞUN ETKİSİ

Mimari zenginliğin yanı sıra mutfak kültürü de şehrin cazibesini artırıyor. Uygun fiyatlı bira kültürüyle tanınan Prag, doyurucu geleneksel Çek mutfağıyla öne çıkıyor. Özellikle soslu knedlikler, turistlerin en çok tercih ettiği lezzetler arasında yer alıyor.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIMDA PRATİK ÇÖZÜM

Ziyaretçiler için şehir içi ulaşımı kolaylaştıran PID toplu taşıma kartı da Prag deneyimini daha konforlu hale getiriyor. Ekonomik ve pratik kullanım sunan bu sistem, turistlerin şehri rahatça keşfetmesine olanak tanıyor.