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Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

05.02.2021 19:04 | Son Güncelleme:
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Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde akşama doğru başlayan kar ve tipi, yollarda buzlanmaya neden oldu.

Ardahan'ın Şavşat ve Posof bağlantılı kara yollarında yoğunlaşan kar ve tipi dolayısıyla ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Buzlanma ve yoğun tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunda bazı araçlar geri dönerken, tır sürücüleri ise zincir takmak zorunda kaldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği, söz konusu yolları kullanacak sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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