Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı noktalarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan'da il genelinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar özellikle yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Yoğun tipinin görüş mesafesini düşürdüğü Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kara yolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması yapıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz