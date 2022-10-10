Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte, dün etkili olan sağanak, gece geç saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar, başta Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkisi olmak üzere birçok yüksek noktada görüldü.

Kısa süreli etkili olan kar, güneşin doğmasıyla sabahın erken saatlerinde eridi.



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