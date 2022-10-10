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Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

10.10.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte, dün etkili olan sağanak, gece geç saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar, başta Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkisi olmak üzere birçok yüksek noktada görüldü.

Kısa süreli etkili olan kar, güneşin doğmasıyla sabahın erken saatlerinde eridi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan kar

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