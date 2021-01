Ardahanlı: ‘Kıblemize yapılan lanet saldırıyı kınıyorum’

Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Nurullah Ardahanlı, Boğaz içi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini sert bir dille eleştirerek “Müslümanların ortak kutsal değeri, mukaddes Kabemize yapılan bu hadsiz saldırıyı şiddetle kınıyorum.” dedi.

Ardahanlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Üniversite önünde Müslümanların kutsal mekânı, kıblemiz Kabe’ ye yapılan hadsiz, fütursuz saldırıyı şiddetle kınıyorum. Müslümanların kutsal değerlerine yapılan bu saldırı dini inançlar üzerinden yapılan açık bir provokatif eylemdir. Sorumlular derhal bulunarak yargı önünde hesap vermelidir” ifadelerine yer verdi.

Kimsenin toplumsal barışı bozmaya, inanç özgürlüğünü hedef almaya ve büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkemizde kutsallarımıza saldırmaya hakkı olmadığını belirten Ardahanlı “Bu bir düşünce özgürlüğü değil açıkça provokasyondur. Hem de çok çirkin bir provokasyondur. Bu provokasyonlar ile milletin sinir uçlarına dokunarak kaos peşinde koşanlar, tıpkı geçmişte olduğu gibi bu günde ülkeye en büyük ihaneti yapmaktadırlar. Bu ihanetler karşısında ülkemizin çimentosu olan ve hiçbir haksızlık karşısında susmayan diyanet camiası bundan sonra da sessiz kalmayacaktır’’ diye konuştu.

Dini değerlerimiz ve kutsallarımızla fütursuzca dalga geçilmesine bu toplumun izin vermeyeceğini belirten Ardahanlı “Dünya ve ülke olarak korona virüs nedeniyle zor günler yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz için birbirimize destek olmaya daha çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde bu ayrıştırıcı, provokatif tavır, ülkesini, halkını seven insanların takınacağı bir tavır değildir. Bu düpedüz hadsizliktir. Haddini bilmeyenlere bu halk her zaman olduğu gibi şimdi de gayet güzel haddini bildirecektir.’’ dedi.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın ve Üniversite Rektörlüğü’nün soruşturma başlatmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Ardahanlı “Diyanet-Sen olarak bizler de konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Sorumluların bir an önce adalet önünde hesap vermesini, manevi değerlere yapılan saldırıların önüne geçilmesi için gerekli görülen cezanın bir an önce verilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.