Aref Ghafouri: Yılanı yıkadım ve...

Aref Ghafouri bir Suriyeli tarafından kendisine verilen bir gözü kör, hasta ve yaralı nadir rastlanan bir yılan tarafından ısırıldığını söyledi ve yaşananları şöyle anlattı:

“Yılan çok hareketsiz duruyordu. Öldüğünü zannettim. Bakımı için kafesinden çıkardım ve yıkadım. Kafesine geri koyduğum sırada sağ kolumdan ısırdı.”

Aref, zehri ağzıyla emerek çıkarmaya çalıştığını, hemen arkadaşlarına haber verdiğini ve kısa bir süre sonra ise vücudunun uyuşmaya başladığını anlattı.

'PANZEHİR SADECE MISIR'DA VAR'

Kendisini ısıran yılanın Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan’da doğada yaşadığını söyleyen Aref, “Fransa ve Suudi Arabistan’da da panzehir üretiliyordu. Son üç senedir bu yılanın panzehri dünyada sadece Mısır’da var. Mısır’da da çok az bulunuyor. Sağlık Bakanlığı'nın emriyle her hasta için dört tüp alabiliyorlar. 24 tüp toplamak için şu an panzehir yapılıyor” dedi.

Vücudunun bazı bölgelerini hissetmediğini belirten Aref, "Dün yüzümde, gözümde ve boğazımda his kayıpları vardı. Panzehir verilmeye başlandıktan sonra azaldı. Şu anda ayaklarımda ve sokulan elimde his kaybı var” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Aref, Mısır’a getirilmesi ile ilgili başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı’nın kendisine yardımcı olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti. Aref, özellikle eski Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı’ya şükranlarını iletti.

