MAGAZİN

Aref Ghafouri: Yılanı yıkadım ve...

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2018 13:34 | Son Güncelleme

Gösteri için geldiği Antalya'da, otelde hazırlık yaparken kobra yılanı tarafından ısırılan ve akşam saatlerinde özel bir uçakla Mısır’a getirilen illüzyonist Aref Ghafouri, olayın nasıl yaşandığını anlattı

Aref Ghafouri: Yılanı yıkadım ve...

Aref Ghafouri bir Suriyeli tarafından kendisine verilen bir gözü kör, hasta ve yaralı nadir rastlanan bir yılan tarafından ısırıldığını söyledi ve yaşananları şöyle anlattı:

“Yılan çok hareketsiz duruyordu. Öldüğünü zannettim. Bakımı için kafesinden çıkardım ve yıkadım. Kafesine geri koyduğum sırada sağ kolumdan ısırdı.”

Aref, zehri ağzıyla emerek çıkarmaya çalıştığını, hemen arkadaşlarına haber verdiğini ve kısa bir süre sonra ise vücudunun uyuşmaya başladığını anlattı.

'PANZEHİR SADECE MISIR'DA VAR'

Kendisini ısıran yılanın Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan’da doğada yaşadığını söyleyen Aref, “Fransa ve Suudi Arabistan’da da panzehir üretiliyordu. Son üç senedir bu yılanın panzehri dünyada sadece Mısır’da var. Mısır’da da çok az bulunuyor. Sağlık Bakanlığı'nın emriyle her hasta için dört tüp alabiliyorlar. 24 tüp toplamak için şu an panzehir yapılıyor” dedi.

Vücudunun bazı bölgelerini hissetmediğini belirten Aref, "Dün yüzümde, gözümde ve boğazımda his kayıpları vardı. Panzehir verilmeye başlandıktan sonra azaldı. Şu anda ayaklarımda ve sokulan elimde his kaybı var” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Aref, Mısır’a getirilmesi ile ilgili başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı’nın kendisine yardımcı olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti. Aref, özellikle eski Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı’ya şükranlarını iletti.

PARTNERDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğizDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğiz
Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...
İrem Derici çocukluk fotoğrafını paylaştıİrem Derici çocukluk fotoğrafını paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aref ghafouri Aref Ghafouri yılan

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Trafik tıkanınca sevişmeye başladılar!

Trafik tıkanınca sevişmeye başladılar!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ülkemde hastalıktan ölmek üzere olan, yurtdışına gitmesi gereken hastalar bunun kadar kısmetli değil ne yazık ki.
aynı yılan bizi soksa şimdiye cenazemiz bile kılındıydı. elin şovmenine gelince 5 yıldızlı hizmet
Demek ki neymiş, vahşi ve evcilleştirilmeyen, bu nedenle bakımı, saklanması ve nakli devletimiz tarafından yasaklanan hayvanları evinizde beslemeyeceksiniz... Bunu da acı bir tecrübe ile öğrenmiş oldu arkadaş, dilerim diğer arkadaşlara da örnek olur...
Uzmanlar sakın zehri emerek çıkarmaya çalışmayın diyor. Yılanlarla haşır neşir biri olarak sen yapma bari..
sizde akıl yok mu ölümle dans ediyorsunuz sonrada ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz binlerce insan dertlerine deva bulmak için uğraşıyor sizde dertsiz başına dert alıp devleti ne hale sokuyorsunuz defol git başlatma gösterine artisliğine
çarpıldı adam
Diğer Haberler
Serenay Sarıkaya Kilyos'ta çöp topladı!

Serenay Sarıkaya Kilyos'ta çöp topladı!

Deniz Akkaya hastanelik oldu! Böyle duyurdu

Deniz Akkaya hastanelik oldu! Böyle duyurdu

Ceren Hindistan davasında flaş gelişme!

Ceren Hindistan davasında flaş gelişme!

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

İrem Derici çocukluk fotoğrafını paylaştı

İrem Derici çocukluk fotoğrafını paylaştı

Tehdit soruşturmasında flaş gelişme: İdo'yu pusuya düşüreceğiz

Tehdit soruşturmasında flaş gelişme: İdo'yu pusuya düşüreceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.