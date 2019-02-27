Ariana Grande Selena Gomez'i tahtından etti

ABD'li şarkıcı Grande, 2016'dan bu yana Instagram'da en çok takipçisi olan Selena Gomez'i tahtından etti.
Grande, 25 Şubat 2019 itibarıyla 146 milyon 286 bin 173 takipçi sayısına ulaşarak Instagram'da 'en çok takip edilen ünlü kadın' oldu.
Genç şarkıcı böylece 146 milyon 267 bin 801 kişinin takip ettiği Gomez'in rekorunu kırmış oldu.
Gomez, geçen Eylül'de psikolojik destek aldığını ve bu yüzden sosyal medyada bir süre aktif olmayacağını açıklamıştı.
Grande ve Gomez'den sonra ise Instagram'ın en çok takip edilen kadın ünlüsü Kim Kardashian.
Kardashian'ın 128 milyon takipçisi var.
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