Ariana Grande şoke eden kararıyla olay oldu

Ariana Grande, Sweetener turnesi kapsamında Florida'da vereceği iki konserini hastalandığı için iptal etti.

25 yaşındaki şarkıcı, Instagram'dan verdiği bilgide şu ifadeleri kullandı:

"Bugün inanılmaz hasta hissederek uyandım.

Doktora koştum ve bana sahnelerimi ertelememi söyledi. Mahvolmuştan öte durumdayım. Lütfen beni affedin. Söz veriyorum telafi edeceğim. Sizi seviyorum ve en kısa zamanda geri döneceğim."

