Ariana Grande şoke eden kararıyla olay oldu

Ariana Grande, Sweetener turnesi kapsamında Florida'da vereceği iki konserini hastalandığı için iptal etti.
25 yaşındaki şarkıcı, Instagram'dan verdiği bilgide şu ifadeleri kullandı:
"Bugün inanılmaz hasta hissederek uyandım.
Doktora koştum ve bana sahnelerimi ertelememi söyledi. Mahvolmuştan öte durumdayım. Lütfen beni affedin. Söz veriyorum telafi edeceğim. Sizi seviyorum ve en kısa zamanda geri döneceğim."
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