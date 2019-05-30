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Ariana Grande şoke eden kararıyla olay oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 30.05.2019 09:30 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda nişanlısı Pete Davidson'dan ayrılan Ariana Grande şu sıralar hastalıkla mücadele ediyor. "Mahvolmuştan öte durumdayım" diyerek sosyal medyadan açıklama yapan ünlü yıldız, konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

Ariana Grande şoke eden kararıyla olay oldu

Ariana Grande, Sweetener turnesi kapsamında Florida'da vereceği iki konserini hastalandığı için iptal etti.

25 yaşındaki şarkıcı, Instagram'dan verdiği bilgide şu ifadeleri kullandı:

"Bugün inanılmaz hasta hissederek uyandım.

Doktora koştum ve bana sahnelerimi ertelememi söyledi. Mahvolmuştan öte durumdayım. Lütfen beni affedin. Söz veriyorum telafi edeceğim. Sizi seviyorum ve en kısa zamanda geri döneceğim."

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