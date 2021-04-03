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Arif Güloğlu'nun hastalığı ne? Ünlü oyuncudan hastalığıyla ilgili açıklama

03.04.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler 2 programının en sevilen oyuncularından biri olan Arif Güloğlu, lenfoma teşhisi sonrası kanser tedavisi görmeye başladı. Ünlü oyuncuya en büyük destek ise BKM Mutfak ekibinden geldi. Yılmaz Erdoğan bundan sonraki bütün skeçlerin Arif Güloğlu için olduğunu ifade etti. İşte, ayrıntılar...

Arif Güloğlu'nun hastalığı ne? Ünlü oyuncudan hastalığıyla ilgili açıklama

BKM Mutfak oyuncularından Arif Güloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada lenfoma kanserine yakalandığını paylaştı. Tedavisine başlanan oyuncunun yaptığı paylaşımın ardından sevenlerinden kendisine destek mesajları yağdı. İşte, Arif Güloğlu'nun açıklaması...

ARİF GÜLOĞLU'NUN HASTALIĞI NEDİR?

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu 24 yaşındaki Arif Güloğlu'nun lenf kanserine yakalandı. Güloğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere." ifadelerine yer verdi

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ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara'da çok sayıda tiyatro oyununda oyunculuk hayatına başlayan Arif Güloğlu, kariyerine İstanbul'da devam etme kararı almıştır. 19 yaşında İstanbul'a yerleşen Arif Güloğlu, 2018 yılında BKM Mutfak ekibine dahil olmuştur. Genç oyuncu Arif Güloğlu, 1.73 metre uzunlukta ve 69 kilodur.

LENFOMA (LENF KANSERİ) NEDİR?

Lenfomalar bağışıklık sisteminin urlarıdır ve lenf düğümlerinde ve lenfositlerden oluşan türlerin tamamına bu ad verilir. Lenf düğümlerinde ortaya oluşan lenfomalar, bu düğümlerin şişmeleriyle anlaşılmaktadır.

Lenf kanseri olarak bilinen lenfoma diğer kanser türlerine göre iyileşme sürecinde en çok başarı gözlemlenen kanser türleri arasındadır. Tespiti ve tedaviye daha çabuk yanıt vermesi ile korkutucu boyutu da diğer kanser türlerinin altındadır.

Vücudumuzdaki immün sisteminin bir parçası olan lenf sistemi, vücudumuzun enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini oluşturan, vücudumuzu koruyan bir sistemdir. Bu sisteme lenfatik sistem denmektedir. Lenfetik sistem vücudumuzda koltuk altı, boyun, kasıklarda bulunan ve elimizde hissedemeyeceğimiz kadar küçük parçalardır.

Lenf kanseri yani lenfoma kanseri, saydığımız bu bölgelerde lenfatik olgularda normal dışı hücre toplanmaları şeklinde oluşur. Patolojik testler sonucunda anlaşılan bu olgular, lenfatik organlara (dalak, karaciğer, bademcik, kemik iliği, göğüs boşluğu gibi) sıçrayabilmektedir ve bu nedenle erken teşhis edilmesi oldukça önemlidir.

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kanser lenfoma Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler 2
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