Arif Güloğlu'nun sağlık durumu nasıl? Çok Güzel Hareketler'e devam edecek mi?

BKM tarafından düzenlenen ‘Çok Güzel Hareketler 2’ ile tanınan genç oyuncu Arif Güloğlu’ndan hayranlarını oldukça yıkan bir haber geldi. 24 yaşındaki Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandı. Son iki haftanın skeçlerinde olmayan Arif Güloğlu'nun yokluğunun nedenin ise Ankara'daki bir hastaneye kaldırılması olduğu öğrenildi.
Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında BKM Mutfak’tan şu açıklama yapıldı.
“Çok Güzel Hareketler 2′ oyuncularımızdan Arif Güloğlu’na kısa bir süre önce lenfoma teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. Bilgilerinize sunarız.”
Arif Güloğlu'na binlerce destek mesajı yağarken bu mesajlardan biri de ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan geldi.
Arif Güloğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Cem Yılmaz, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda; “Sevgili kardeşim bu zorlu macerada asla moralini bozma, en güzel şekilde sağlığına kavuşmanı diliyorum, inanarak mücadeleni vereceğini biliyorum şimdiden geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.
Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara içerisinde farklı tiyatrolarda birçok farklı rol üstlenen Arif Güloğlu, tiyatro macerasına İstanbul'da da devam etti.
19 yaşındayken İstanbul'a yerleşen Arif Güloğlu, eğitim ve öğretim hayatına İstanbul'da devam etti. Arif Güloğlu, bir yandan da oyunculuk hayalini gerçekleştirebilmek için çalıştı. Arif Güloğlu, 2018 yılında ise 'Çok Güzel Hareketler 2' ekibine dahil oldu.
ÇGH 2 kadrosuna 'çırak' olarak katılan Arif Güloğlu, özellikle Ankara tiplemeleri ile tanınıyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin neredeyse hepsinde rol alan Arif Güloğlu, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibinin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
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