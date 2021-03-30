Arif Güloğlu'nun sağlık durumu nasıl? Çok Güzel Hareketler'e devam edecek mi?

BKM tarafından düzenlenen ‘Çok Güzel Hareketler 2’ ile tanınan genç oyuncu Arif Güloğlu’ndan hayranlarını oldukça yıkan bir haber geldi. 24 yaşındaki Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandı. Son iki haftanın skeçlerinde olmayan Arif Güloğlu'nun yokluğunun nedenin ise Ankara'daki bir hastaneye kaldırılması olduğu öğrenildi.

ARİF GÜLOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında BKM Mutfak’tan şu açıklama yapıldı.

“Çok Güzel Hareketler 2′ oyuncularımızdan Arif Güloğlu’na kısa bir süre önce lenfoma teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. Bilgilerinize sunarız.”

BU ZORLU MACERADA ASLA MORALİNİ BOZMA

Arif Güloğlu'na binlerce destek mesajı yağarken bu mesajlardan biri de ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan geldi.

Arif Güloğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Cem Yılmaz, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda; “Sevgili kardeşim bu zorlu macerada asla moralini bozma, en güzel şekilde sağlığına kavuşmanı diliyorum, inanarak mücadeleni vereceğini biliyorum şimdiden geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.