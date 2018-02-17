'Arif Sağ adımı ağzına almasın'

TEDBİR KARARI TALEP ETTİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yolsuzluk ve adam kayırma iddialarıyla çalkalanan Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) Yönetim Kurulu'ndan istifa eden Orhan Gencebay, mahkemeye başvurdu. Usta sanatçı, meslektaşı Arif Sağ için tedbir kararı talep etti.

YAYIN YASAĞI İSTEDİ

"Sanatçı kimliğim korunmalı" diyen Gencebay, Arif Sağ ve halen MESAM'da görev yapan diğer üyelerin kendisi hakkında konuşmaması, adını ağızlarına almaması ve demeç vermemesiyle ilgili yayın yasağı konulması istedi.

GÜLBEN ERGEN'İN SEREN SERENGİL'E UYGULADIĞI YAPTIRIM EMSAL OLDU

Gülben Ergen’in avukatı müvekkiline hakaret ettiği iddiasıyla Seren Serengil hakkında tedbir kararı verilmesini talep etmiş, İstanbul 10. Aile Mahkemesi, 17 Ekim 2017 tarihinde, Seren Serengil'in tedbiren 6 ay süreyle Ergen’e, 30 metreden fazla yaklaşmama, hakaret etmeme, şiddet uygulamama tedbir kararı verilmişti. Gülben Ergen’in tedbir kararını rağmen kendisine omuz attığı, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Seren Serengil hakkında suç duyurusunda bulumuş ve tedbir kararını ihlal ettiğini gerekçesiyle Seren Serengil 3 gün süreyle hapis yatmıştı.