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Arif Verimli de polemiğe dahil oldu! Şaşırtan itiraf...

14.05.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen hakkındaki sözleri Twitter'da tartışma konusu oldu. Müge Anlı'nın programında uzun yıllar yer alan Prof. Dr Arif Verimli, konuya dair çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Arif Verimli de polemiğe dahil oldu! Şaşırtan itiraf...

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar, "Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sutyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" ifadelerini kullanınca tepki çekti.

Eski vekile tepkiler yağarken Müge Anlı'nın programında uzun yıllar yer alan Prof. Dr Arif Verimli'den de çarpıcı bir paylaşım geldi.

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"ÇIPLAK GÖRSEM..."

Sosyal medyayı aktif kullanan Arif Verimli, "Ben bir kadının göğsünü yarı çıplak değil çıplak görsem de çeviririm başımı yoluma giderim" dedi.

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Bir takipçisi Verimli'ye "Belki de başınızı çevirmeniz de onu rahatsız ediyordur, orada bir rahatsızlık unsuru varmış gibi hissettirebilir çünkü. Hem bakmayıp hem de başınızı çevirmeden dümdüz normal bir insan görmüş gibi sıradan bir şekilde yürüyüp yolunuza gidebilirsiniz bence" şeklinde bir cevap verdi.

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