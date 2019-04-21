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Arılarını kontrole gittiğinde fark etti! '35 yıldır bu işi yapıyorum, ilk kez karşılaştım'

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.04.2019 01:14 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde, 103 kovandaki arıların tamamının öldüğü tespit edildi. Arıları ölen Mehmet Ali Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, 35 yıldır arıcılık yaparak geçimini sağladığını belirterek, toplu arı ölümleriyle ilk kez karşılaştığını söyledi.

Arılarını kontrole gittiğinde fark etti! '35 yıldır bu işi yapıyorum, ilk kez karşılaştım'

Karahayıt Mahallesi Sivri Kaya mevkisinde arıcılık yapan Mehmet Ali Çoban, bakıma gittiği kovanlarındaki bazı arıların öldüğünü fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Arılara verilen şerbet ile canlı ve ölü arılardan alınan numuneler, Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Mehmet Ali Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, 35 yıldır arıcılık yaparak geçimini sağladığını belirterek, toplu arı ölümleriyle ilk kez karşılaştığını söyledi.

Toplam 450 kovanının bulunduğu alandaki bazı kovanlarda arı ölümlerinin gerçekleştiğini dile getiren Çoban, "Ekiplerin yaptığı incelemede 103 kovanda arılarımın tamamının öldüğü tespit edildi. Yaklaşık 50 bin lira zararım var. Yetkililerden isteğim, bu arı ölümlerinin sebebinin belirlenmesi ve bir daha yaşanmaması için önlem alınmasıdır." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Milas Arı arı ölümü

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