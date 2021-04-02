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Arıza 29. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Ali Rıza, Burak'tan intikamını alabilecek mi?

02.04.2021 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Arıza'nın 29. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Nefeslerin tutulduğu aksiyon dolu sahnede Ali Rıza, Burak'la hesaplaşmak için harekete geçiyor. Ali Rıza'yı şaşırtan manzara büyük merak konusu olurken, heyecan dolu bu anlar akıllara, "Ali Rıza, Burak'tan intikamını alabilecek mi?" sorusunu getiriyor. İşte Arıza dizisi 29. yeni bölüm özeti.

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Arıza dizisi 4 Nisan Pazar akşamı 29. yeni bölümüyle ekranda olacak.

ARIZA'NIN 29. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ali Rıza, Balaban'dan intikamını almış, sıra Burak'a gelmiştir. Burak ise bir yandan sayılı günleri kalan İhtiyar'dan kendisine kalacak güce kavuşmak için yanıp tutuşmakta, bir yandan da Ali Rıza ve Haşmet'in işini bitirme planları yapmaktadır.

Arıza (3)

Halide'yi, babası ve Ali Rıza arasında bir seçim yapmasını gerektirecek bir ikilemde bırakır.

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Ali Rıza ve Haşmet ise Burak'ın elde edeceği gücün önüne geçmenin yolunun; sokaktakileri yanlarına çekmek olduğuna karar verir ve aksiyon alırlar. Ali Rıza babasından kalan defterde bahsi geçen ve gölgelerden biri olan 7 numaranın peşine düşer ancak çok uzaklarda aramasına gerek yoktur çünkü 7 numara Ali Rıza'ya yabancı biri değildir.

Arıza (2)

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Show TV Arıza dizisi Tolga Sarıtaş
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