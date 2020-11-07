Arıza 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cabir'den şok tehdit! Arıza'da Ali Rıza'nın kardeşi ölecek mi?

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Cabir ise bununla yetinmez, hem Ali Rıza’ya hem de sevdiklerine zarar vermeyi kafasına koymuştur.

Ali Rıza’nın ailesi ise başlarındaki bela geçene kadar Haşmet’in evine yerleşme kararı alır. Cabir konsorsiyumdaki herkesi sevdikleriyle tehdit edince, Ali Rıza Cabir’e gidip teslim olur.

Cabir kumandaya basar ama bomba patlamaz. Çıkan çatışmada ise Huzeyfe, Ali Rıza’nın kurşunlarının hedefi olur. Cabir kardeşini öldüren Ali Rıza’yı aklına kazır ve onu acı çektirmeden öldürmeyeceğini söyler.

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza dizisinin 8 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek olan 9. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ARIZA'NIN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali Rıza, Burak'ın saldırısından Ferit ve Hasan'ın yardımıyla kurtuldu. Ali Rıza'nın kurtulmuş olmasına sinirlenen Burak patlama yerinden ayrılırken Ali Rıza, Burak'ın peşinden giderek onu öldürmek istedi. Haşmet Ağa ise içine düştükleri durumun ne kadar tehlikeli olduğunun farkında olduğu için Ali Rıza'yı durdurdu. Burak'ın saldırısında patlayan silahlar konsorsiyumdaki herkesin ailelerinin hayatını tehlikeye atmıştı. Konsorsiyum acil durum toplantısı yaptı.

Haşmet Ağa, müzakere etmek zorunda olduklarını anlatarak Cabir ile görüşmeye gideceğini söyledi. Hayatını büyük bir riske atan Haşmet Ağa, Halide'yi Ali Rıza'ya emanet etti. Cabir'in karşısına çıkan Haşmet Ağa uzlaşmak isterken, Cabir ise patlatılan silahlar karşılığında konsorsiyum üyelerini ve ailelerini öldüreceğini, bunu engellemenin tek yolu ise cezaevindeki kardeşini kaçırmaları olduğunu söyledi. Bunun üzerine Cabir'in kardeşini kaçırabilmek için Ali Rıza ve Burak harekete geçti.