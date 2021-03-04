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Arıza dizisi 25. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Arıza'ya İhtiyar'ın Ali Rıza itirafı damga vuracak

04.03.2021 23:21 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Arıza'nın 25. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Haşmet Ağa'nın Ali Rıza'ya rest çektiği tanıtımda Ali Rıza ve Halide, birbirlerinden vazgeçmeyeceklerini gösteriyor. Nefes kesen aksiyon sahneleri dikkat çekerken, Burak Ersoylu'nun sözleri gerilimi giderek artırıyor. Ali Rıza'nın oğlu olduğunu açıklayan İhtiyar'ın itirafı ise heyecanla bekleniyor.

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Arıza dizisi 7 Mart Pazar akşamı 25. yeni bölümüyle ekranda olacak.

Arıza (1)

ARIZA'NIN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Zorlu rakibini yenen Ali Rıza; Selim'e ulaşarak Balaban'ın ailesi ve kendi babası hakkında yeni bilgiler öğrenir. Mithat, Balaban, Burak ve Murat'ın oluşturduğu ittifak ise yeni bir plan yaparak, Haşmet ve Ali Rıza'yı dize getirmeyi hedefler.

Arıza (2)

Haşmet'in Ali Rıza'ya kırgın olduğunu bilen İhtiyar, Haşmet'i karşısına alır ve büyük sırrını açıklar, 'Ali Rıza benim oğlum!' der.

Arıza (3)

Ali Rıza ve Mert, Halide'yle birlikte babalarının izini sürmek için babalarının mezar yerine giderler. Mezarlıkta hiç beklemedikleri bir durum ile karşı karşıya kalacaklardır.

Arıza (5)
Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza (7)
Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Tolga Sarıtaş
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