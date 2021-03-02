Arıza dizisi 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arıza'da İhtiyar'dan şok itiraf: Ali Rıza benim öz oğlum

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Arıza dizisi 7 Mart Pazar akşamı 25. yeni bölümüyle ekranda olacak.

ARIZA'NIN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İhtiyar, Ali Rıza ve Halide'yi kurtarmak için Balaban'ın teklifini kabul ederek bombayı durdurmasını söyledi. İhtiyar'ın, Balaban'ın şartını kabul etmesiyle konsorsiyumda yeni bir dönem başladı. Ali Rıza ise Halide'nin başına gelenlerden sonra Balaban'ın peşini bırakmadı. Balaban'ın masada yer alması konsorsiyumda gerilimi artırdı.



Konsorsiyum toplantısına katılmak için gelen Balaban, burada Ali Rıza'nın öfkesiyle karşılaştı. Ali Rıza'nın Balaban'ı alması, konsorsiyumdaki herkesi şoke etti. Bu hamlesiyle kuralları ihlal eden Ali Rıza, konsorsiyumdaki konumunu da tehlikeye attı. Oy çokluğuyla Ali Rıza görevinden alındı ve yerine Burak Ersoylu getirildi. Ali Rıza ve ailesi, Halide'yi istemek için Gürkan ailesinin evine gitti. Kız isteme merasimine Mithat'ın gelmesi ise olayları hiç beklenmeyen bir noktaya getirdi. Haşmet ile görüşen Mithat, Balaban'ın gönderdiği görüntüleri izletti. Haşmet, Ali Rıza'nın babasının, ailesini katledenler arasında olduğunu öğrenince çılgına döndü. Kız isteme faslını bitiren Haşmet, Ali Rıza'ya ailesini de alıp gitmesini söyledi. Bir yandan Balaban'a karşı harekete geçen, bir yandan gerçekleri öğrenmek isteyen Ali Rıza'nın yapacakları büyük heyecan uyandırırken, finalde ekranlara gelen dövüş sahnesi nefesleri kesti.