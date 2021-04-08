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  4. Arıza dizisi ekrana veda ediyor! Arıza 30. ve final bölüm fragmanı yayınlandı!

Arıza dizisi ekrana veda ediyor! Arıza 30. ve final bölüm fragmanı yayınlandı!

08.04.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de pazar akşamları yayınlanan Arıza dizisi final yaparak ekrana veda edecek. Arıza dizisinin 30. ve final bölümü fragmanı yayınlandı. Arıza'nın final bölümünde Ali Rıza aldığı haberle büyük bir sevinç yaşayacak. Halide hamile olduğunu Ali Rıza'ya açıklıyor. Peki Arıza'nın final bölümü fragmanı.

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Arıza dizisinin 30. ve final bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Ali Rıza ile Muzaffer arasında gerilim dolu anların yaşandığı Arıza'nın final bölüm fragmanında, Muzaffer'in yapacağı hamle merak konusu oluyor.
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Ali Rıza ve Haşmet Ağa, Burak Ersoylu'dan intikam almak isterken Halide, Ali Rıza'ya bir şey olmasından endişe ettiğini ifade ederken büyük sürprizi söylüyor. Halide'nin açıklamasıyla bebekleri olacağını öğrenen Ali Rıza büyük bir sevinç yaşarken, ikilinin bu mutlu anları yüzleri güldürüyor.

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Ali Rıza, Balaban'dan intikamını aldıktan sonra sıradaki hedefi Burak Ersoylu için harekete geçti. Burak'la yüzleşmek için eve baskın düzenleyen Ali Rıza, burada karşısına çıkan bütün korumaları etkisiz hale getirirken, aksiyon dolu sahneler soluksuz izlendi. Ali Rıza, karşısına çıkan herkesi aştıktan sonra Burak'a ulaşmayı beklerken, Muzaffer'i görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Muzaffer, Burak'ın artık İhtiyar'ın korumasında olduğunu söyleyerek Ali Rıza'nın önünde engel oldu. İhtiyar'dan kendisine kalacak büyük güç için heyecanlanan Burak Ersoylu, Ali Rıza ve Haşmet Ağa'yı bitirmek için planlarını yapmaya başladı. Burak'ın davetiyle yemeğe gelen İhtiyar ise kendi gerçeklerini açıklayarak Burak'a intikam yemini ettirdi.

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Burak'ın güce bir an önce kavuşmak için yemeğe zehir koyduğunu bilen İhtiyar, zehirli yemeği bilerek yiyerek kendi sonunu getirdi. Burak'ın mallarını yok etmek ve para akışını kesmek isteyen Ali Rıza ve Haşmet Ağa, harekete geçti. Öğrendikleri bilgiler doğrultusunda baskın düzenleyen Ali Rıza, her şeyin arkasındaki asıl güç olan Gölgelerin de izindeydi. Finalde limana baskın düzenleyip, Burak'ın mallarını havaya uçurmak isteyen A.Rıza ve Haşmet Ağa, büyük bir saldırı gerçekleştirdi. A.Rıza, baskın sırasında Muzaffer'in karşısına çıkmasıyla şoke oldu. Aradığı gölgenin ardındaki isim, Muzaffer çıktı.

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Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza (4)

Arıza final bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Anahtar Kelimeler:
Arıza dizisi Ahmet Mümtaz Taylan Ayça Ayşin Turan Tolga Sarıtaş
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