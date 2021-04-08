Arıza dizisi ekrana veda ediyor! Arıza 30. ve final bölüm fragmanı yayınlandı!

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Arıza dizisinin 30. ve final bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Ali Rıza ile Muzaffer arasında gerilim dolu anların yaşandığı Arıza'nın final bölüm fragmanında, Muzaffer'in yapacağı hamle merak konusu oluyor.



Ali Rıza ve Haşmet Ağa, Burak Ersoylu'dan intikam almak isterken Halide, Ali Rıza'ya bir şey olmasından endişe ettiğini ifade ederken büyük sürprizi söylüyor. Halide'nin açıklamasıyla bebekleri olacağını öğrenen Ali Rıza büyük bir sevinç yaşarken, ikilinin bu mutlu anları yüzleri güldürüyor.

ARIZA'NIN 29. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali Rıza, Balaban'dan intikamını aldıktan sonra sıradaki hedefi Burak Ersoylu için harekete geçti. Burak'la yüzleşmek için eve baskın düzenleyen Ali Rıza, burada karşısına çıkan bütün korumaları etkisiz hale getirirken, aksiyon dolu sahneler soluksuz izlendi. Ali Rıza, karşısına çıkan herkesi aştıktan sonra Burak'a ulaşmayı beklerken, Muzaffer'i görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Muzaffer, Burak'ın artık İhtiyar'ın korumasında olduğunu söyleyerek Ali Rıza'nın önünde engel oldu. İhtiyar'dan kendisine kalacak büyük güç için heyecanlanan Burak Ersoylu, Ali Rıza ve Haşmet Ağa'yı bitirmek için planlarını yapmaya başladı. Burak'ın davetiyle yemeğe gelen İhtiyar ise kendi gerçeklerini açıklayarak Burak'a intikam yemini ettirdi.