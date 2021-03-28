Arıza yeni bölüm fragmanı l Benim hayatım yalan mıydı?

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Arıza dizisi 28 Mart Pazar akşamı yani bu akşam 28. yeni bölümüyle ekranda olacak.

ARIZA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ARIZA 28. BÖLÜM 1. FRAGMANI

ARIZA 28. BÖLÜM 2. FRAGMANI

ARIZA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali Rıza yaralı haldeki babasını evine getirir, yıllar sonra Mehmet Emin'i karşısında gören ev halkı ne yapacağını şaşırır. Haşmet, Murat'a maziyi sorarken, Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışır. Rukiye ise cesaretini toplayarak, Ali Rıza'ya gerçeği açıklar. İhtiyar, Ali Rıza'nın kendisine söylediklerinden sonra sürpriz bir karar vererek Burak'ın gücüne güç katar. Balaban yeni planı sayesinde Haşmet ve Ali Rıza'nın sonunu hazırlamayı düşünürken, başına geleceklerden bihaberdir.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkesin gözü kulağı hastanede Haşmet ve Mert’ten gelecek haberlerdedir.

İhtiyar tüm bu yaşananlardan sonra Mithat’ı konsorsiyumun başından alır, masayı da lağveder. Herkes tarafını seçip plan yapmaya koyulurken, Ali Rıza eski bir dostuyla birlikte Mithatların gizli toplantısını basar.