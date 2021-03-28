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Arıza yeni bölüm fragmanı l Benim hayatım yalan mıydı?

28.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Arıza'nın 28. yeni bölümü bu akşam ekranlarda olacak. Rukiye Hanım'ın Ali Rıza'ya büyük gerçeği açıkladığı sahnede Ali Rıza, duydukları karşısında şoke oluyor. Öz annesinin kim olduğunu öğrenen Ali Rıza'nın yaşadığı büyük yıkım izleyenleri de derinden etkiliyor. Ali Rıza'nın "Benim hayatım yalan mıydı?" sözleri dikkat çekiyor. Peki Arıza yeni bölümde neler olacak?

Arıza yeni bölüm fragmanı l Benim hayatım yalan mıydı?

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Arıza dizisi 28 Mart Pazar akşamı yani bu akşam 28. yeni bölümüyle ekranda olacak.

ARIZA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ARIZA 28. BÖLÜM 1. FRAGMANI

ARIZA 28. BÖLÜM 2. FRAGMANI

ARIZA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arıza yeni bölüm fragmanı l Benim hayatım yalan mıydı?

Ali Rıza yaralı haldeki babasını evine getirir, yıllar sonra Mehmet Emin'i karşısında gören ev halkı ne yapacağını şaşırır. Haşmet, Murat'a maziyi sorarken, Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışır. Rukiye ise cesaretini toplayarak, Ali Rıza'ya gerçeği açıklar. İhtiyar, Ali Rıza'nın kendisine söylediklerinden sonra sürpriz bir karar vererek Burak'ın gücüne güç katar. Balaban yeni planı sayesinde Haşmet ve Ali Rıza'nın sonunu hazırlamayı düşünürken, başına geleceklerden bihaberdir.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza yeni bölüm fragmanı l Benim hayatım yalan mıydı?

Herkesin gözü kulağı hastanede Haşmet ve Mert’ten gelecek haberlerdedir.

Arıza yeni bölüm fragmanı l Benim hayatım yalan mıydı?

İhtiyar tüm bu yaşananlardan sonra Mithat’ı konsorsiyumun başından alır, masayı da lağveder. Herkes tarafını seçip plan yapmaya koyulurken, Ali Rıza eski bir dostuyla birlikte Mithatların gizli toplantısını basar.

Arıza yeni bölüm fragmanı l Benim hayatım yalan mıydı?

Bunun üzerine Balaban yeni bir plan yaparak, hasımlarını ölümle baş başa bırakmak ister. Ali Rıza ise kendisine gelen sürpriz bir telefonun şaşkınlığı içerisindedir.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Arıza dizisi Ayça Ayşin Turan Tolga Sarıtaş
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