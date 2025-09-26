Arjantin'de infial yarattı! Üç genç kadın canlı yayında vahşice öldürüldü

Arjantin'de uyuşturucu çetesi tarafından kaçırıldığı tahmin edilen üç genç kadın, canlı yayında işkenceyle öldürüldü.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) ve Lara Gutiérrez'in (15) cansız bedenleri, başkentin 20 kilometre güneyindeki Büyük Buenos Aires'in bir parçası olan Florencio Varela kasabasındaki bir evin avlusunda gömülü olarak bulundu.

VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜLER

BBC'nin haberine göre; kurbanlardan 15 yaşındaki Lara Gutiérrez'in sol elindeki beş parmağının ve kulağının bir kısmının kesilerek öldürüldüğü bildirildi. Buenos Aires Güvenlik Bakanı Alonso, "Eldeki her şey işin uyuşturucuyla ilgili bir intikam, uyuşturucuyla ilgili bir örgüt olduğunu gösteriyor. Bu hipotez üzerinde çalışıyoruz: Bir şey gördüler, bir şey söylediler, bir şey oldu. En başından beri planlanmış bir strateji vardı." dedi.